Канадский шорт-трекист победил на дистанции 500 метров на Олимпиаде

В финальном забеге 28-летний спортсмен показал результат 40,835 секунды.
Остальной пьедестал заняли представители Нидерланд — два брата. Вторым стал Мелле ван`т Ваут (40,912), бронза досталась Йенсу ван`т Вауту (41,908).
Дюбуа на зимних Олимпийских играх 2022 года в Пекине выиграл золотую медаль в мужской эстафете на 5000 м, серебряную медаль в беге на 1500 метров, бронзовую медаль в беге на 500 метров.
На Играх в Италии Дюбуа завоевал серебряную награду в программе смешанной эстафеты, уступив команде Италии (стартовал в полуфинальном забеге).
Олимпиада в Милане завершится 22 февраля.