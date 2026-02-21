Корейская шорт-трекистка победила на дистанции 1500 м на Олимпиаде

Во время четвертьфинального забега польскую спортсменку Камилу Селье увезли на носилках сразу после того, как ей в глаз попала лезвием конька соперница. Из-за инцидента соревнования пришлось приостановить на некоторое время, пока Камиле оказывали медицинскую помощь.