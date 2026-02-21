Корейская шорт-трекистка победила на дистанции 1500 м на Олимпиаде

В финальном забеге 21-летняя спортсменка показала результат 2 минуты 32,076 секунды.
Второе место заняла ее соотечественица Чхве Мин Джон (2.32,450), третьей стал американка Коринн Лейн-Стоддард (2.32,578).
Для Ким Гил Ли это была первая олимпийская медаль. Чхве Мин Джон на Олимпийских играх в Пхенчхане выиграла золото на 1500 м и в эстафете.
Во время четвертьфинального забега польскую спортсменку Камилу Селье увезли на носилках сразу после того, как ей в глаз попала лезвием конька соперница. Из-за инцидента соревнования пришлось приостановить на некоторое время, пока Камиле оказывали медицинскую помощь.
Олимпиада в Милане завершится 22 февраля.