Казахстанская конькобежка второй раз за день выиграла «золото» чемпионата мира

В немецком городе Инцелле продолжается юниорский чемпионат мира по конькобежному спорту.
Казахстанка Кристина Шумекова помимо выступлений на дистанции 500 метров также приняла участие в забеге на 1500 метров.
На данной дистанции она показала время 1 минута и 56,06 секунды. Данный результат позволил ей занять первое место. Это вторая золотая медаль казахстанки на данном чемпионате мира. Сегодня, 27 февраля, она стала победительницей на 500 метров.
Серебряная медаль ушла в актив австрийской конькобежки Джанин Роснер. Ее результат — 1:56.36. Японка Аяно Секигучи стала третьей, показав время 1:57.97.