Казахстанская конькобежка второй раз за день выиграла «золото» чемпионата мира

Представительница сборной Казахстана по конькобежному спорту Кристина Шумекова стала победительницей юниорского чемпионата мира на второй дистанции подряд, передает корреспондент NUR.KZ.

Источник: Соцсети

В немецком городе Инцелле продолжается юниорский чемпионат мира по конькобежному спорту.

Казахстанка Кристина Шумекова помимо выступлений на дистанции 500 метров также приняла участие в забеге на 1500 метров.

На данной дистанции она показала время 1 минута и 56,06 секунды. Данный результат позволил ей занять первое место. Это вторая золотая медаль казахстанки на данном чемпионате мира. Сегодня, 27 февраля, она стала победительницей на 500 метров.

Серебряная медаль ушла в актив австрийской конькобежки Джанин Роснер. Ее результат — 1:56.36. Японка Аяно Секигучи стала третьей, показав время 1:57.97.