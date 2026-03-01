Ричмонд
«Историческое событие»: Токаев поздравил Шумекову с ошеломительной победой

Глава государства Касым-Жомарт Токаев поздравил Кристину Шумекову с триумфом на чемпионате мира по конькобежному спорту среди юниоров, передает NUR.KZ со ссылкой на Акорду.

Источник: пресс-служба Дирекции развития спорта РК

Президент Касым-Жомарт Токаев отметил, что яркое выступление Кристины Шумековой, завоевавшей три золотые медали и титул абсолютной чемпионки мира, стало по-настоящему историческим событием для всего отечественного спорта.

Глава государства подчеркнул, что выдающийся успех молодой конькобежки — результат ее исключительного таланта, упорного труда, железной дисциплины и несгибаемой воли к победе. Он пожелал Кристине блестящего будущего в большом спорте.

Ранее Шумекова стала чемпионкой на дистанциях 500 и 1500 метров. Таким образом, в ее активе три золотых и одна серебряная медали. Она установила историческое достижение, так как первой из казахстанок стала лучшей в малом многоборье, то есть по сумме результата во всех индивидуальных дисциплинах.