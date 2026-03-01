«Историческое событие»: Токаев поздравил Шумекову с ошеломительной победой

Ранее Шумекова стала чемпионкой на дистанциях 500 и 1500 метров. Таким образом, в ее активе три золотых и одна серебряная медали. Она установила историческое достижение, так как первой из казахстанок стала лучшей в малом многоборье, то есть по сумме результата во всех индивидуальных дисциплинах.