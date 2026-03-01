Сборная Казахстана завоевала шестое золото на чемпионате мира по конькобежному спорту

На данный момент в активе сборной Казахстана шесть золотых и одна серебряная медали. Ранее, Кристина Шумекова стала чемпионкой на дистанциях 500, 1000 и 1500 метров. В забеге на 3000 метров она завоевала серебро и также стала чемпионкой в малом многоборье по сумме всех индивидуальных дисциплин.