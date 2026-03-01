Сборная Казахстана завоевала шестое золото на чемпионате мира по конькобежному спорту

В очередной соревновательный день юниорского мирового первенства состоялись забеги в командном спринте. Женская сборная Казахстана показала время 1 минуту и 28,77 секунды и заняла первое место. Отечественную команду в этом виде представили Кристина Шумекова, Анастасия Беловодова и Варвара Глухова.
Затем в мужском масс-старте казахстанец Вадим Чебардаков финишировал первым, зафиксировав время 5 минут и 29,87 секунды.
На данный момент в активе сборной Казахстана шесть золотых и одна серебряная медали. Ранее, Кристина Шумекова стала чемпионкой на дистанциях 500, 1000 и 1500 метров. В забеге на 3000 метров она завоевала серебро и также стала чемпионкой в малом многоборье по сумме всех индивидуальных дисциплин.