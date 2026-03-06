Белорус Игнат Головатюк победил на дистанции 1000 м на Кубке России

МИНСК, 6 мар — Sputnik. Белорусский конькобежец Игнат Головатюк выиграл золотую медаль на дистанции 1000 метров на Кубке России в Коломне, передает Sputnik.
С 5 по 7 марта в Коломне проходит заключительный этап Кубка России по конькобежному спорту сезона 2025−2026 годов. В соревнованиях участвуют спортсмены из России и Беларуси.
Во второй соревновательный день Игнат Головатюк на дистанции 1000 м показал лучший результат среди всех спортсменов.
В аналогичном виде программы среди женщин принимала участие белоруска Анна Доморацкая, она заняла шестое место.
В первый день финала Кубка России команда из Беларуси завоевала сразу четыре награды.
Так, на дистанции 500 м серебряным призером стала конькобежка Анна Доморацкая. на дистанции 3000 м — Полина Сивец.
В командном спринте у женщин лучший результат показали белоруски София Татуревич, Анна Доморацкая и Доминика Кухарчик. Что касается командного спринта у мужчин, там белорусы Игнат Головатюк, Андрей Ильютик и Егор Доморацкий заняли второе место.