Гуляев назвал переубеждение ISU в вопросе допуска основной задачей СКР

МОСКВА, 24 мая — РИА Новости. Президент Союза конькобежцев России (СКР) Николай Гуляев в разговоре с РИА Новости заявил, что основной задачей его организации и Федерации фигурного катания на коньках России является переубеждение Международного союза конькобежцев (ISU) в вопросе допуска россиян на международные соревнования.
С 2022 года российские спортсмены сталкиваются с ограничениями на участие в международных соревнованиях. В некоторых видах спорта они полностью отстранены, а в других могут выступать только в нейтральном статусе. В декабре 2025 года исполком Международного олимпийского комитета рекомендовал снять ограничения на участие спортсменов из России в юношеских соревнованиях. В течение последнего времени российских взрослых спортсменов допустили до соревнований с национальной символикой ряд международных федераций.
«Я очень надеюсь на принятие членами совета ISU правильного решения. На сегодняшний момент мы обсуждаем допуск молодых спортсменов. Задача для нас — полноценно, хотя бы молодым, вернуться на международную арену. Но это не значит, что мы незаслуженно забываем наших взрослых. Это несколько другая задача, и для принятия того или иного решения у ISU должно быть больше аргументов. А вот каких — сложный вопрос», — сказал Гуляев.
«Я вижу нашу задачу, мою и Антона Сихарулидзе, в том, чтобы аргументированно убедить их, а не эмоционально говорить: “Верните нас, пожалуйста”, чтобы ISU принял правильное решение. Уже достаточное количество федераций вернуло россиян на международную арену и с флагом, и с гимном», — добавил собеседник агентства.
Глава СКР подчеркнул, что перед союзом стоят «весьма амбициозные цели». «Мы до последнего будем добиваться, чтобы наши спортсмены на равных правах со всеми приняли участие в международных стартах. Также в целях дальнейшее совершенствование подготовки и функционирования системы, популяризация конькобежного спорта и катания на коньках как средства вовлечения, и популяризация спорта в целом. Это одно из приоритетных направлений», — заявил он.
«Конечно, мы не забываем спорт высших достижений. Это наши традиции, где нам есть чем гордиться. Наша задача — хотя бы постараться приблизиться к тому, что было раньше», — резюмировал Гуляев.