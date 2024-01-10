20 лучших горнолыжных курортов Москвы и Подмосковья 2024

Столичный регион может похвастаться большим количеством подходящих склонов для того, чтобы не только освоить, но и прокачать свои навыки катания. Здесь будет прохладнее, чем в горах, и спуски не такие экстремальные. Но это существенная экономия денег, которые улетают в путешествии быстрее, чем длится спуск с горы. Да и выбор трасс будет на любой вкус и размер. Успеют ли за короткий период освоить эти непростые виды спорта новички, как соблюдать технику безопасности любителям и какие трассы больше подойдут профессионалам — исследуем горнолыжные курорты Москвы и Подмосковья.

Топ-10 горнолыжных курортов Москвы

Сегодня все горнолыжные трассы оборудованы зоной проката снаряжения, вечерним освещением для катания в ночное время, местами для перекусов и школой, в которой можно заниматься с инструктором персонально или в группе. При наличии удобной и теплой одежды покупать какое-либо дополнительное снаряжение совсем не обязательно. Отправляться на склоны можно всей семьей, поскольку практически в каждом горнолыжном комплексе существуют горки для тюбинга и другие развлечения для детей и взрослых.

1. «КАНТ»

Этот горнолыжный комплекс считается самым большим в Москве. Здесь порядка 20 склонов, которые имеют разную протяженность — от 100 до 350 м. На восьми трассах, предназначенных для новичков, работают инструкторы. Более того, искусственное оснежнение позволяет кататься даже в теплые дни.

Полезная информация

Длина трасс

До 350 м

Тип подъемника

Бугельный;

траволатор;

беби-лифт. Перепад высот

55 м График работы

Пн.: с 14:00 до 23:00;

вт. – вс.: с 9:00 до 23:00

Как добраться

Электролитный проезд, 7Б,

600 м пешком от станции метро «Нагорная».



Цены

Приобретение ски-пасса

200 руб Минимальный тариф: до 30 подъемов

2000 руб Максимальный тариф: абонемент на весь сезон

34 900 руб

Прокат комплекта снаряжения

Взрослые: 1060–1860 руб/час;

дети: 660–880 руб/час

Скидки на услуги

Многодетные семьи, люди с ограниченными возможностями – 15%;

пенсионеры, дети до 12 лет,

студенты (при предоставлении карты isic: до 17:00) – 30%;

пенсионеры старше 70 лет – 100%

Индивидуальное занятие с инструктором

От 3200 руб



2. «Лата Трэк»

Это восемь трасс, одна из которых закреплена исключительно за новичками, а другая — за профессионалами. Остальные шесть свободны для посещения всех желающих. Со склона открывается живописный вид на Москву и Гребной канал.

Полезная информация

Длина трасс От 150 до 450 м Тип подъемника Бугельный Перепад высот 63 метра График работы Пн.: с 14:00 до 23:30;вт. – чт.: с 9:00 до 23:30;пт.: с 9:00 до 01:00;сб.: с 8:00 до 01:00;вс.: с 8:00 до 23:30 Как добраться Ул. Крылатская, 1Парк «Крылатские холмы»,от станций метро «Крылатское», «Молодежная» пройти около 30 минут пешком или проехать на автобусе 829 до остановки «Гребной канал»

Цены

Приобретение ски-пасса

Пополняется на любую сумму

Стоимость одного подъема

Взрослые: 20–110 руб.;

дети: 20–70 рублей

Индивидуальное занятие с инструктором

От 1600 руб.(30 мин.);

От 2700 руб/час

Прокат комплекта снаряжения

Взрослые: 1200–1400 руб/час;

дети: 800–1000 руб/час.



3. «Воробьевы горы»

Обновленный комплекс включает три трассы, учебную горку для начинающих, трамплины для фристайла, зону для тюбинга. Есть места для перекуса. Рядом находится парк для прогулок. Отличная стартовая площадка с красивым видом на Лужники.

Полезная информация

Длина трасс

До 330 м Тип подъемника

Кресельный

Перепад высот

45 м График работы

С 11:00 до 23:00

Как добраться

Ул. Косыгина, 28,

12 минут пешком от метро «Воробьевы горы»



Цены

Стоимость одного подъема

Взрослые: 50–100 руб.;

дети: 30–70 руб

Абонемент на день

Взрослые: 1900–2400 руб.;

дети: 1400–1900 руб

Абонемент на сезон

Взрослые: 24 900 руб.;

дети: 15 900 руб

Прокат комплекта: горные лыжи и ботинки

Взрослые: 1400–1900 руб/час;

дети: 950–1200 руб/час.



4. «Ново-Переделкино»

Это не только восемь оборудованных трасс, но и место занятий учеников «Московской горнолыжной академии». Поэтому во время их тренировок некоторые трассы для свободного катания закрываются. Прежде чем отправиться сюда, обязательно нужно позвонить и узнать время, когда можно прийти на занятие с инструктором или покататься самостоятельно.

Полезная информация

Длина трасс

До 200 м Тип подъемника

Бугельный

Перепад высот

50 м График работы

Пн.: с 15:00 до 22:00;

вт. – вс.: с 10:00 до 22:00

Как добраться

Ул. Староорловская, 9/1,

20 минут пешком от метро «Новопеределкино»



Цены

Стоимость одного подъема

45–80 руб.

Прокат комплекта снаряжения

Взрослые: 1000 руб/час;

дети: 600 руб/час

Занятие с инструктором

2400–2700 руб/час



5. Спортивная база «Узкое»

Место подходит для начинающих лыжников и сноубордистов, которые оттачивают свои навыки катания. Здесь находятся три простые трассы:

лесная, самая живописная, пролегает среди деревьев;

широкая, где можно потренироваться в слаломе;

небольшой склон для новичков

На базе также есть конный двор, где можно покататься на лошадях.

Полезная информация

Длина трасс

До 200 м

Тип подъемника

Бугельный;

беби-лифт

Перепад высот

45 м График работы

Пн. – вс.: с 10:00 до 22:00

Как добраться

Севастопольский проспект, 99,

от метро «Ясенево» идти пешком 35 минут. На автобусе 642 доехать до остановки «Спортбаза “Узкое”».



Цены

Стоимость одного подъема

От 45 рублей за подъем

Индивидуальное занятие с инструктором

От 2400 руб/час

Прокат комплекта снаряжения

Взрослые: 1000 руб/час;

дети: 600 руб/час



6. «Куркино»

Это две простые трассы и один учебный склон для новичков. Здесь нет зоны катания на ватрушках и кафе, чтобы перекусить. Во время занятий горнолыжной школы для свободного катания открыта всего одна трасса.

Полезная информация

Длина трасс

До 190 м

Тип подъемника

Бугельный

Перепад высот

40 м График работы

Пн.– вс.: 10:00–22:00

Как добраться

Ул. Ландышевая 18,

от метро «Планерная» автобусы 268 и 981.



Цены

Стоимость одного подъема

От 45 руб Индивидуальное занятие с инструктором

От 2400 руб/час

Прокат комплекта снаряжения

Взрослые: 1000 руб/час;

дети: 600 руб/час



7. «Крылатские холмы»

Подходящий комплекс для опытных спортсменов состоит из двух трасс с искусственным оснежнением. Есть небольшой склон, на котором могут заниматься новички с инструкторами. Одно из редких мест в Москве, где нет горки для тюбинга и кафе, чтобы перекусить.

Полезная информация

Длина трасс

До 270 м

Тип подъемника

Бугельный;

беби-лифт

Перепад высот

50 м График работы

Пн. – пт.: с 20:00 до 22:00;

сб. и вс.: с 10:00 до 20:00

Как добраться

Рублевское шоссе, 24, корп.5,

15 минут пешком от метро «Молодежная». Либо автобус 688 от станций «Крылатское» или «Кунцевская»



Цены

Почасовая оплата за использование подъемника

Взрослые: от 1000 руб.;

дети: 700 руб.;

беби-лифт: 500 руб

Индивидуальное занятие с инструктором

От 2500 руб/час

Прокат комплекта снаряжения: лыжи, ботинки, палки, шлем

1000 руб/час



8. Pro100Ski

Этот спортивный клуб оснащен тренажером, который имитирует горнолыжный спуск. Он располагается в помещении и работает в любое время года. Помимо того, что не нужно одеваться по погоде, здесь нет очередей на подъемник и необходимости таскать снаряжение. Такой тренажер идеально подходит для обучения новичков, поскольку риск получить травму здесь минимален.

Полезная информация

Длина трасс

Бесконечная

Перепад высот

Угол уклона регулируется

График работы

Пн. – вс.: с 10:00 до 21:00

Как добраться

5-ый Донской проезд, 15, стр. 5,

10 минут пешком от станции метро «Площадь Гагарина»



Цены

Разовое занятие с инструктором и экипировкой

4000 руб.

Абонемент на 5 занятий

19 000 руб.

Абонемент на 10 занятий

36 000 руб.



9. Urban Ski

Это клуб, в котором можно кататься на лыжах или сноуборде круглый год. Тренажер имитирует не только разные уровни склонов, но и возможные препятствия, которые могут встречаться на трассах: рытвины, бугры, обледенения.

Полезная информация

Длина трасс

Бесконечная

Перепад высот

Угол уклона регулируется

График работы

Пн. – вс.: с 7:00 до 23:00

Как добраться

Ул. Балтийская, 5,

5 минут пешком от метро «Сокол», торговая галерея «Москва – Сокол».

Ул. Улофа Пальме, стр. 2,

от метро «Ломоносовский проспект» автобус 67, СРК «Премьер-Спорт».



Цены

Разовая тренировка (60 мин.)

3900 руб.

Абонемент на 5 тренировок

14 000 руб.

Абонемент на 10 тренировок

26 000 руб.



10. «Экстрим Парк Фристайл»

Здесь три трассы и несколько вариантов маршрутов, начиная от простых учебных и заканчивая прыжками с трамплинов. В парке можно найти развлечения для всех членов семьи и зимой, и летом.

Полезная информация

Длина трасс

До 275 м

Тип подъемника

Бугельный

Перепад высот

55 м

График работы

Пн.: с 16:00 до 24:00;

вт. – пт.: с 12:00 до 24:00;

сб.: с 10:00 до 24:00;

вс.: с 10:00 до 22:00

Как добраться

Ул. Угрешская, 19,

от метро «Котельники» автобус 904



Цены

Подъем на основной склон

Взрослые: 60 – 80 руб.;

дети: 40 – 50 руб.

Абонемент на весь день

Взрослые: 1100 – 1400 руб.;

дети: 900 – 1200 руб.

Ски-пасс на весь сезон

21000 руб.

Прокат комплекта снаряжения

Взрослые: от 700 руб/час;

дети: от 500 руб/час

Индивидуальное занятие с инструктором

От 2100 руб.



Топ-10 горнолыжных курортов Подмосковья

Если горнолыжные комплексы столицы не отличаются масштабом, то подмосковным курортам есть где развернутся: трассы здесь намного шире, длиннее, живописнее и разнообразнее. Кроме склонов для сноубордистов и лыжников, зимой в области горнолыжные курорты предлагают прокат снегоходов и коньков, зимнюю рыбалку и множество других развлечений.

1. «Лисья гора»

Рядом с хвойным лесом расположены пять склонов на берегу реки Пехорка. Склоны подойдут для новичков и любителей, чтобы приобретать и оттачивать навыки катания. Здесь есть приятный сюрприз для продвинутых райдеров — очень длинные трассы: по 400 м.

Другие развлечения: аренда беседки, горки для тюбинга, кафе-бар. В 500 метрах расположена гостиница «Мир».

Полезная информация

Длина трасс

До 400 м

Тип подъемника

Бугельный;

траволатор

Перепад высот

До 95 м

График работы

Пн.: с 13:00 до 24:00;

Вт. – пт.: с 12:00 до 24:00;

сб.: с 10:00 до 24:00;

вс.: с 10:00 до 23:00

Как добраться

г. Балашиха, Леоновское шоссе.

От Курского вокзала идет электричка до станции Кучино, там нужно пересесть на автобус 5к до остановки «Лисья гора / Баня».

От метро «Щелковская» автобус 338 и от метро «Новогиреево» автобус 125к. Доехать до остановки «РГАЗУ», оттуда 5 минут пешком



Цены

Один подъем в будни

От 60 до 95 руб.

Один подъем в выходные и праздничные дни

От 95 до 145 руб.

Сезонный абонемент (3000 подъемов) будни+выходные

40 000 руб.

Индивидуальное занятие с инструктором

От 2600 руб/час

Прокат комплекта снаряжения

От 400 руб/час



2. «Спас-Каменка»

Этот комплекс расположен на берегу карьера. Все три трассы достаточно простые, на учебный спуск поднимаются пешком, поскольку он очень пологий и безопасный. По будням здесь немноголюдно, что создает отличные условия для новичков.

Другие развлечения: тюбинг, каток, подледный дайвинг, ресторан.

На территории располагается гостиница и коттеджи в альпийском стиле, которые можно арендовать.

Полезная информация

Длина трасс

От 100 до 300 м

Тип подъемника

Бугельный

Беби-лифт

Перепад высот

До 40 м

График работы

Вт. – вс.: с 10:00 до 20:00

Как добраться

Дмитровское шоссе, 26 км

От Савеловского вокзала до станции «Икша», далее только на такси.

От станции метро «Алтуфьево» идет автобус 270 до остановки «Коттеджный поселок Спас-Каменка».



Цены

Стоимость входа на территорию, включающая право пользования склонами и подъемниками на весь день

Взрослые:

будни – от 600 до 900 руб.;

выходные – от 600 до 1200 руб.;

дети:

будни – от 400 до 500 руб.;

выходные – от 400 до 800 руб.

Индивидуальное занятие с инструктором

2500 руб/час

Прокат комплекта снаряжения

От 700 до 1200 руб. в день



3. «Степаново»

Горнолыжная база расположена в лесу, имеет восемь трасс, одна из них протяженностью почти в километр! Здесь нет дополнительной развлекательной инфраструктуры. Место посещают заядлые лыжники и сноубордисты, которые оттачивают свои навыки катания.

Другие развлечения: детская комната, кафе-бистро.

Ближайший отель «Степаново» находится в трех километрах от комплекса.

Полезная информация

Длина трасс

До 900 м

Тип подъемника

Бугельный;

кресельный

Перепад высот

До 110 м

График работы

Пн. – вс.: с 10:00 до 02:00

Как добраться

Дмитровский р-н, д. Степаново.

На электричке: с Савеловского вокзала до станции Яхрома, затем на такси.

На автобусе: от станции метро «Алтуфьево» на автобусе 401 до остановки «Улица Ленина», далее на такси



Цена

Ски-пасс

90 руб Проезд на подъемнике в зависимости от склона в будни

Взрослый тариф: 115 – 125 руб.;

Детский тариф: 40 руб

Проезд на подъемнике в зависимости от склона в выходные и праздничные дни

Взрослый тариф: 250-270 руб.;

Детский тариф: 90 руб

Безлимитный тариф

Будни: 3500 руб. в сутки;

Выходные и праздничные дни: 5500 в сутки

Индивидуальное занятие с инструктором

Будни: от 2000 руб.;

Выходные: от 2900 руб

Прокат комплекта снаряжения

От 1400 руб/час



4. «Красная горка»

Это небольшой комплекс, в котором находится четыре склона с разными уровнями сложности. Основное его преимущество — расположение в на берегу реки, откуда открывается красивый вид на город. Для местных жителей это любимое место развлечений по выходным, поэтому гостям следует приезжать в будни, когда здесь не так многолюдно. Другие развлечения: тюбинг, сноупарк, кафе. До ближайшего отеля около трех километров.

Полезная информация

Длина трасс

До 380 м

Тип подъемника

Бугельный;

беби-лифт

Перепад высот

До 130 м

График работы

Пн.: с 14:00 до 22:00;

вт. – пт.: с 11:00 до 22:00;

сб. – вс.: с 10:00 до 22:00

Как добраться

г. Подольск, Гаражный проезд, д. 8А.

От станции метро «Лесопарковая» можно доехать на автобусе 406 или 407;

от метро «Бульвар Дмитрия Донского» идут автобусы 1246к, 520, 1004 до остановки «Красная горка»



Цены

Ски-пасс

100 руб Стоимость одного подъема

Будни: от 30 до 90 руб.;

выходные и праздничные дни: от 40 до 90 руб.

Индивидуальное занятие с инструктором

От 2500 руб.

Прокат комплекта снаряжения

Будни: от 700 руб.;

выходные дни: от 950 руб.



5. «Сорочаны»

По итогам Второй национальной премии «Горы России — 2023» этот горнолыжный курорт признан лучшим в Центральном федеральном округе. Здесь, в 50 километрах от Москвы, вас ждет гора высотой 225 м, 10 трасс разной степени сложности для любого уровня подготовки райдера шириной до 70 м.

Другие развлечения: тюбинг, каток, три кафе. На территории находится гостиничный комплекс «Ирий», можно арендовать домики для проживания с мангальной зоной.

Полезная информация

Длина трасс

До 1050 м

Тип подъемника

Кресельный;

бугельный;

беби-лифт

Перепад высот

До 90 м

График работы

Пн.: с 14:00 до 24:00;

вт.: с 10:00 до 24:00;

ср. – чт.: с 10:00 до 01:00;

пт.: с 10:00 до 03:00;

сб.: с 9:00 до 02:00;

вс.: с 9:00 до 01:00

Как добраться

Дмитровский р-н, д. Курово, д. 68.

От Савеловского вокзала нужно ехать до станции «Яхрома», затем на автобусе 42 до остановки «Сорочаны».

От метро «Алтуфьево» идет автобус 402 до остановки «Улица Ленина» в Яхроме, далее нужна пересадка на автобус 42 до остановки «Сорочаны»



Цены

Ски-пасс

50 руб Стоимость одного подъема

Взрослый тариф:

будни – от 30 до 150 руб.;

выходные и праздничные дни – от 170 до 330 руб.;

детский тариф: от 40 до 90 руб.

Индивидуальное занятие с инструктором

От 2200 руб/час

Прокат комплекта снаряжения

От 1500 руб/час



6. «Волен»

Самый большой горнолыжный комплекс Подмосковья расположен на склоне Клинско-Дмитровской гряды. Здесь находятся 15 трасс для катания, есть специальные детские склоны, а также тропы для беговых лыж. Парк был основан 25 лет назад.

Другие развлечения: тюбинг, спортзал, батутный центр, игровая комната, баня, каток, рестораны и кафе, мангальные зоны, беседки, спа-центр, трасса для конькового и классического хода. На территории расположена гостиница, где можно снять номер или арендовать шале.

Полезная информация

Длина трасс

От 130 до 400 м

Тип подъемника

Бугельный;

траволатор;

беби-лифт

Перепад высот

До 60 м

График работы

Пн. – вс.: с 10:00 до 01:00

Как добраться

Дмитровский р-н, г. Яхрома.

От Савеловского вокзала нужно доехать до станции «Яхрома», затем на автобусе 9 – до остановки «Большевистская улица», далее 5 минут пешком



Цены

Стоимость одного подъема

Взрослый тариф:

будни – от 55 до 70 руб.;

выходные и праздничные дни – от 95 до 125 руб.;

детский тариф: от 35 до 80 руб

Безлимитный тариф

Будни: 2000 руб. в сутки;

выходные и праздничные дни: 3500 руб.

Индивидуальное занятие с инструктором

Будни: 2000 руб.;

выходные и праздничные дни: 2900 руб

Прокат комплекта снаряжения

От 1250 руб/час



7. «Горнолыжный клуб Леонида Тягачева»

Этот крупный комплекс оборудован девятью трассами для сноубордистов и горнолыжников. Здесь в 60-х годах XX века была основана школа олимпийского резерва. Спортивную традицию продолжил и клуб, получивший свое название в честь президента Олимпийского комитета России с 2001 по 2010 годы Леонида Тягачева.

Другие развлечения: тюбинг, каток, трасса для конькового и классического хода, детский игровой центр, зал игровых автоматов, сауна, боулинг, бильярд, караоке, мангальные зоны, ресторан и кафе. На территории есть гостиница: можно снять номер или арендовать домик.

Полезная информация

Длина трасс

До 600 м

Тип подъемника

Кресельный;

бугельный;

беби-лифт

Перепад высот

До 96 м

График работы

Пн. – чт.: с 10:00 до 23:00;

пт.: с 10:00 до 24:00;

сб.: с 9:00 до 24:00;

вс.: с 9:00 до 23:00

Как добраться

Дмитровский р-н, д. Шуколово, 40 км от МКАД.

От Савеловского вокзала на электричке нужно доехать до станции «Турист», далее 3 км на такси



Цены

Стоимость одного подъема

Взрослый тариф:

будни – от 50 до 150 руб.;

выходные и праздничные дни – от 95 до 200 руб.;

детский тариф: от 35 до 200 руб.

Индивидуальное занятие с инструктором

Будни: 2000 руб.;

выходные и праздничные дни: 3600 руб.

Прокат комплекта снаряжения

От 800 руб.



8. «Яхрома»

На территории располагаются четыре склона с трассами самой разной степени сложности для райдеров любого уровня. Отличное место, где можно оттачивать свои горнолыжные навыки и приятно проводить время в большой компании, поскольку задумывался курорт как спортивно-развлекательный комплекс для всей семьи.

Другие развлечения: баня, спа-центр, автополигон, тюбинг, ресторан. Здесь находится четыре гостиницы с обычными номерами, домиками и коттеджами вместе с сауной.

Полезная информация

Длина трасс

От 550 до 650 м

Тип подъемника

Бугельный;

беби-лифт

Перепад высот

До 65 м

График работы

Пн.: с 12:00 до 23:00;

вт. – чт.: с 10:00 до 23:00;

пт. – сб.: с 10:00 до 24:00;

вс.: с 10:00 до 23:00

Как добраться

Дмитровский р-н, г. Яхрома.

На электричке от Савеловского вокзала нужно доехать до станции «Яхрома», затем на такси добраться до парка. Или на автобусе 9 (остановка «Шлюзовой переулок»), далее пешком 15 минут.



Цены

Стоимость одного подъема

Взрослый тариф:

будни – от 50 руб.;

выходные и праздничные дни – 100 руб.;

детский тариф: от 25 до 50 руб

Безлимитный тариф

Будни: 1000 руб. в сутки;

выходные и праздничные дни: 3000 руб. в сутки

Индивидуальное занятие с инструктором

Будни: 2000 руб.;

выходные и праздничные дни: 2500 руб.

Прокат комплекта снаряжения

Для взрослых: 900 руб;

для детей: 450 руб



9. «Целеево»

Загородный клуб имеет четыре склона, которые подойдут и для катания, и для обучения. Комплекс задумывался как место для проведения выходных и праздников, поэтому здесь предусмотрено много развлечений.

Другие развлечения: аренда снегоходов, каток, зимний гольф, трасса для конькового и классического хода, спа-центр, тренажерный зал, бассейн, сауна, ресторан. Можно арендовать шале с баней и купелью, домик с финской сауной или номер с мини-кухней.

Полезная информация

Длина трасс

От 300 до 400 м

Тип подъемника

Бугельный

Перепад высот

До 65 м

График работы

Пн. – вс.: с 9:00 до 23:00

Как добраться

Московская область, Дмитровский район, 42 км Дмитровского шоссе, «Целеево Гольф и Поло Клуб».

На электричке от Савеловского вокзала доехать до станции «Турист», далее на автобусе 22 до остановки «Дом отдыха Турист» или на такси.



Цена

Ски-пасс

Взрослый тариф:

будни – 3000 руб. в сутки;

выходные и праздничные дни – от 4000 руб. в сутки;;

детский тариф: от 1800 до 2800 руб. в сутки

Индивидуальное занятие с инструктором

От 4500 руб.

Прокат комплекта снаряжения

Для взрослых: от 3500 руб.;

для детей: от 2000 руб



10. «Горнолыжный клуб Гая Северина»

Пожалуй, самый атмосферный из всех предложенных курортов. Не смотря на его компактность и всего четыре небольшие трассы в небольшом парке, здесь ощущается уют и зимнее волшебство. Клуб назван в честь двукратного чемпиона СССР по горнолыжному спорту, ученого Гая Северина.

Другие развлечения: кафе, магазин. Ближайший отель находится в 2,5 км от комплекса.

Полезная информация

Длина трасс

До 420 м

Тип подъемника

Беби-лифт

Перепад высот

До 76 м

График работы

Пн.: с 14:00 до 24:00;

вт. – пт.: с 11:00 до 24:00;

сб. – вс.: с 9:00 до 24:00

Как добраться

Раменский р-н, п. им. Тельмана, ул. Курганная, д. 1.

От метро «Котельники» на автобусе 324 или от метро «Кузьминки» на маршрутном такси 558 до остановки «Новые дома». Затем на такси или пешком 2 км.

На электричке от Казанского вокзала до станции МЦД «Отдых», оттуда на автобусе 324ж до остановки «Новые дома». Далее – на такси или пешком.



Цена

Стоимость одного подъема

Взрослый тариф:

будни – от 30 до 60 руб.;

выходные и праздничные дни – от 50 до 100 руб.;

детский тариф: от 20 до 60 руб.

Индивидуальное занятие с инструктором

От 2800 руб.

Прокат комплекта снаряжения

От 1200 руб/час



Чек-лист: что взять с собой на горнолыжный курорт

Хибины, Шерегеш, Домбай — топовые горнолыжные курорты России, куда стремятся попасть любители экстремального зимнего спорта. Связано это с подходящим климатом и разнообразием трасс. Собираетесь ли вы в этом сезоне кататься на сноуборде или лыжах в горах, либо предпочтете проводить досуг на склонах Москвы и области — в любом случае нужно подготовиться и взять с собой все необходимое.

1. Одежда

Базовый комплект: термобелье (включая термоноски), флисовый спортивный костюм, куртка плотностью 5000−10000 гр/м2. В зависимости от погоды можно утеплиться и дополнительными вещами. Как правило, даже при длительном пребывании на улице вы не замерзнете, если будете находиться в движении. Если речь идет о горах, то солнце там активное, поэтому одежда должна хорошо отводить воду, не впитывать пот внутри и не сыреть при осадках снаружи. Из аксессуаров стоит взять с собой: флисовую балаклаву под шлем, перчатки для сноубординга с защитой запястья (можно флисовые, но ни в коем случае не вязаные). Последние не несут никакой пользы: быстро намокают, не греют и не защищают руки.

2. Снаряжение

Из основного: шлем, очки и защита. Доску, лыжи и ботинки обычно подбирают в прокате, чтобы добираться до склона налегке. Покупают снаряжение, как правило, когда появляется понимание, какого размера, бренда и с какими деталями и особенностями должно быть личное оборудование для катания.

Для сноубордистов важно защищать копчик. Его травмы — самые распространенные. В спортивных магазинах часто предлагают специальные шорты с вшитым пластиком, чтобы смягчать падение. На практике же их никто не использует, поскольку пластик жесткий, как и земля. Необходимо наматывать более мягкие материалы: подушку или мягкую игрушку.

Лыжникам нужна защита голени при падении на бок. Самое важное здесь — подбор ботинок. Они должны плотно прилегать к ноге, не болтаться в области голеностопа.

При поездках в горы солнце, отражающееся от снега, создает настолько яркий эффект, что обычный глаз не справляется с обзором. Поэтому нужны очки с защитой UV400. Это порой самый дорогой аксессуар любителей зимнего экстрима. При более низком уровне защиты глаза быстро устают. Также есть риск возникновения так называемой снежной слепоты из-за использования некачественных очков. Поэтому здесь лучше не экономить.

К защитным средствам относится и специальная косметика. В случае с горами от активного солнца нужен солнцезащитный крем для лица SPF50. В Московском регионе берегите от морозного ветра губы, используя гигиеническую помаду.

3. Питание

Если после приема пищи активно двигаться, то это будет мешать перевариванию еды. Поэтому перекус при занятиях спортом должен быть с высоким содержанием глюкозы и легко усваиваться. Это энергетические батончики, сладкий черный чай, высококалорийный фрукт, например, банан. На практике увлеченные лыжники и сноубордисты редко вспоминают о еде в момент нахождения на склоне. Поскольку количество выделяемого серотонина, дофамина и эндорфина дает организму состояние окрыленности и счастья, из-за чего притупляется чувства голода, холода и любого другого дискомфорта.

4. Деньги, документы

Паспорт или водительские права нужно будет оставить в залог при прокате снаряжения. Также для катания необходимо приобрести ски-пасс. Он дает право пользоваться подъемником на вершину склона. Кроме того, обратите внимание на страховку, которая в непредвиденных случаях может гарантировать вам не только медицинское лечение, но и эвакуацию из труднодоступного места.

5. Аптечка

При занятиях экстремальными видами спорта случаются механические травмы, поэтому в вашей аптечке должны быть средства, помогающие при ушибах, ссадинах, переломах. Это обязательно тейпы, эластичные бинты, жгуты и обезболивающие препараты.

Советы туристам

Сноубордист Тимур Меджиев, посетивший все самые популярные российские курорты, рекомендует: «В первую очередь помните, что вы катаетесь для удовольствия. Вам не нужно усердно готовиться к соревнованиям. Настройтесь получить новые, приятные ощущения». Какие еще нюансы важно знать.

Выбирайте подходящее время. Не ездите на горнолыжные курорты во время государственных праздников (8 Марта, 23 Февраля, Новый год). Придется стоять в огромных очередях на подъемники, на трассах из-за большого скопления людей будет повышена травмоопасность.

Не ездите на горнолыжные курорты во время государственных праздников (8 Марта, 23 Февраля, Новый год). Придется стоять в огромных очередях на подъемники, на трассах из-за большого скопления людей будет повышена травмоопасность. Готовьтесь заранее . Покупайте билеты на самолет и бронируйте гостиницы заблаговременно. Это поможет сэкономить, так как чем ближе к дате отъезда, тем дороже. Если нужен инструктор, тоже старайтесь подбирать его пораньше, чтобы под вас было забронировано время. Иначе рискуете остаться без своего тренера, если его график будет уже расписан.

. Покупайте билеты на самолет и бронируйте гостиницы заблаговременно. Это поможет сэкономить, так как чем ближе к дате отъезда, тем дороже. Если нужен инструктор, тоже старайтесь подбирать его пораньше, чтобы под вас было забронировано время. Иначе рискуете остаться без своего тренера, если его график будет уже расписан. Экономьте время . Чтобы не тратить силы и пару часов на подъем, выбирайте жилье на горе рядом с горнолыжным центром. К тому же это даст возможность наслаждаться горным воздухом и потрясающими видами.

. Чтобы не тратить силы и пару часов на подъем, выбирайте жилье на горе рядом с горнолыжным центром. К тому же это даст возможность наслаждаться горным воздухом и потрясающими видами. Подберите снаряжение. Обязательно купите защиту! Она поможет предотвратить различные проблемы со здоровьем во время спусков и падений. Горнолыжный спорт — это экстремальный спорт и требует соответствующего отношения. Что касается одежды, важно подбирать вещи, которые не только сохраняют тепло, но и отводят лишнюю влагу. Поэтому при выборе одежды старайтесь делать покупки только в специализированных магазинах.

Обязательно купите защиту! Она поможет предотвратить различные проблемы со здоровьем во время спусков и падений. Горнолыжный спорт — это экстремальный спорт и требует соответствующего отношения. Что касается одежды, важно подбирать вещи, которые не только сохраняют тепло, но и отводят лишнюю влагу. Поэтому при выборе одежды старайтесь делать покупки только в специализированных магазинах. Заряжайтесь хорошим настроением. Помните, что не бывает плохой погоды для катания. Это нужно принять и не откладывать занятия, если вдруг сильно похолодало. Знакомьтесь и общайтесь с разными людьми, перенимайте их опыт, вливайтесь в тусовку горнолыжников, ведь спорт объединяет.

Вопросы и ответы

Чтобы легче сориентироваться в мире горнолыжного спорта, советы для начинающих дает наш эксперт — сноубордист с пятилетним стажем катания Тимур Меджидов.

Куда лучше поехать кататься новичку?

Новичкам найдется место практически на любом горнолыжном курорте. Почти везде есть зеленые трассы для начинающих, службы инструкторов и трассы с траволаторами. По моему опыту, наиболее подходящим курортом для начинающих может оказаться Архыз, так как там очень широкие и пологие трассы, располагающие к комфортному обучению. Отдельно хочется отметить, что обучение в горах будет эффективнее и интереснее, чем на небольших городских горках. Там вы получите гораздо больше впечатлений и быстрее достигнете прогресса.

Почему советуют использовать солнцезащитный крем на горнолыжном курорте?

Когда вы отправляетесь на горнолыжный курорт, необходимо понимать, что чем выше в горах вы находитесь, тем сильнее на вашу кожу воздействует ультрафиолетовое излучение. Поэтому многие горнолыжники используют солнцезащитный крем, чтобы избежать ожогов кожи как в солнечную, так и в пасмурную погоду. Часто любителя горнолыжного спорта в городе можно опознать по характерному загару лица: вокруг горнолыжной маски кожа обгорела, а защищенная область осталась нетронутой. Поэтому обязательно наносите на лицо солнцезащитный крем во время катания.

На чем лучше кататься: на лыжах или на сноуборде?

— Однозначного ответа на этот вопрос нет. Каждому свое. Есть мнение, что на лыжи, в отличие от сноуборда, можно встать буквально после первого занятия с инструктором. В то время как для освоения сноуборда требуется далеко не одна тренировка. С другой стороны, для существенного прогресса в горных лыжах требуется больше времени и усилий, чем на сноуборде. Рекомендую попробовать и то, и другое и выбрать, что больше по душе. Я катаюсь на сноуборде, но обязательно планирую встать и на лыжи, — советует Тимур Меджидов.

Какую технику безопасности нужно соблюдать во время катания на лыжах и сноуборде?

Помните, что чаще всего у сноубордистов страдает копчик, запястья и ноги. Поэтому плотно шнуруйте ботинки, используйте наколенники, защитные перчатки для рук под рукавицы и шлем. Частые и болезненные падения неизбежны. При катании на лыжах важно надевать шлем и плотно завязывать шнурки на ботинках.

Выбирая зимний спорт, нам часто кажется, что снег будет смягчать удары о землю. Но трассы — это не фрирайт, они достаточно жесткие и опасные. Поэтому готовьтесь, что в учении будет не очень легко. Но когда вы освоите базовые навыки и произойдет первый самостоятельный спуск по трассе, на смену страху и боли от ушибов придет радость и удовольствие. Вы поймете, что столько усилий не пропали зря. Экстремальный спорт — лучший способ получить незабываемые впечатления на всю жизнь.

Автор: Надежда Корнеева