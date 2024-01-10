20 лучших горнолыжных курортов Москвы и Подмосковья 2024
Рейтинг мест, где можно покататься на лыжах и сноуборде в Москве и в области в 2024 году. Рассказываем про 20 лучших горнолыжных курортов Подмосковья с проживанием и не только.
Рейтинг мест, где можно покататься на лыжах и сноуборде в Москве и в области в 2024 году. Рассказываем про 20 лучших горнолыжных курортов Подмосковья с проживанием и не только.
Столичный регион может похвастаться большим количеством подходящих склонов для того, чтобы не только освоить, но и прокачать свои навыки катания. Здесь будет прохладнее, чем в горах, и спуски не такие экстремальные. Но это существенная экономия денег, которые улетают в путешествии быстрее, чем длится спуск с горы. Да и выбор трасс будет на любой вкус и размер. Успеют ли за короткий период освоить эти непростые виды спорта новички, как соблюдать технику безопасности любителям и какие трассы больше подойдут профессионалам — исследуем горнолыжные курорты Москвы и Подмосковья.
Сегодня все горнолыжные трассы оборудованы зоной проката снаряжения, вечерним освещением для катания в ночное время, местами для перекусов и школой, в которой можно заниматься с инструктором персонально или в группе. При наличии удобной и теплой одежды покупать какое-либо дополнительное снаряжение совсем не обязательно. Отправляться на склоны можно всей семьей, поскольку практически в каждом горнолыжном комплексе существуют горки для тюбинга и другие развлечения для детей и взрослых.
Этот горнолыжный комплекс считается самым большим в Москве. Здесь порядка 20 склонов, которые имеют разную протяженность — от 100 до 350 м. На восьми трассах, предназначенных для новичков, работают инструкторы. Более того, искусственное оснежнение позволяет кататься даже в теплые дни.
|Длина трасс
|До 350 м
|Тип подъемника
|Перепад высот
|55 м
|График работы
|Пн.: с 14:00 до 23:00;
вт. – вс.: с 9:00 до 23:00
|Как добраться
|Электролитный проезд, 7Б,
600 м пешком от станции метро «Нагорная».
|Приобретение ски-пасса
|200 руб
|Минимальный тариф: до 30 подъемов
|2000 руб
|Максимальный тариф: абонемент на весь сезон
|34 900 руб
|Прокат комплекта снаряжения
|Взрослые: 1060–1860 руб/час;
дети: 660–880 руб/час
|Скидки на услуги
|Многодетные семьи, люди с ограниченными возможностями – 15%;
пенсионеры, дети до 12 лет,
студенты (при предоставлении карты isic: до 17:00) – 30%;
пенсионеры старше 70 лет – 100%
|Индивидуальное занятие с инструктором
|От 3200 руб
Это восемь трасс, одна из которых закреплена исключительно за новичками, а другая — за профессионалами. Остальные шесть свободны для посещения всех желающих. Со склона открывается живописный вид на Москву и Гребной канал.
|Длина трасс
|От 150 до 450 м
|Тип подъемника
|Бугельный
|Перепад высот
|63 метра
|График работы
|Пн.: с 14:00 до 23:30;вт. – чт.: с 9:00 до 23:30;пт.: с 9:00 до 01:00;сб.: с 8:00 до 01:00;вс.: с 8:00 до 23:30
|Как добраться
|Ул. Крылатская, 1Парк «Крылатские холмы»,от станций метро «Крылатское», «Молодежная» пройти около 30 минут пешком или проехать на автобусе 829 до остановки «Гребной канал»
|Приобретение ски-пасса
|Пополняется на любую сумму
|Стоимость одного подъема
|Взрослые: 20–110 руб.;
дети: 20–70 рублей
|Индивидуальное занятие с инструктором
|От 1600 руб.(30 мин.);
От 2700 руб/час
|Прокат комплекта снаряжения
|Взрослые: 1200–1400 руб/час;
дети: 800–1000 руб/час.
Обновленный комплекс включает три трассы, учебную горку для начинающих, трамплины для фристайла, зону для тюбинга. Есть места для перекуса. Рядом находится парк для прогулок. Отличная стартовая площадка с красивым видом на Лужники.
|Длина трасс
|До 330 м
|Тип подъемника
|Кресельный
|Перепад высот
|45 м
|График работы
|С 11:00 до 23:00
|Как добраться
|Ул. Косыгина, 28,
12 минут пешком от метро «Воробьевы горы»
|Стоимость одного подъема
|Взрослые: 50–100 руб.;
дети: 30–70 руб
|Абонемент на день
|Взрослые: 1900–2400 руб.;
дети: 1400–1900 руб
|Абонемент на сезон
|Взрослые: 24 900 руб.;
дети: 15 900 руб
|Прокат комплекта: горные лыжи и ботинки
|Взрослые: 1400–1900 руб/час;
дети: 950–1200 руб/час.
Это не только восемь оборудованных трасс, но и место занятий учеников «Московской горнолыжной академии». Поэтому во время их тренировок некоторые трассы для свободного катания закрываются. Прежде чем отправиться сюда, обязательно нужно позвонить и узнать время, когда можно прийти на занятие с инструктором или покататься самостоятельно.
|Длина трасс
|До 200 м
|Тип подъемника
|Бугельный
|Перепад высот
|50 м
|График работы
|Пн.: с 15:00 до 22:00;
вт. – вс.: с 10:00 до 22:00
|Как добраться
|Ул. Староорловская, 9/1,
20 минут пешком от метро «Новопеределкино»
|Стоимость одного подъема
|45–80 руб.
|Прокат комплекта снаряжения
|Взрослые: 1000 руб/час;
дети: 600 руб/час
|Занятие с инструктором
|2400–2700 руб/час
Место подходит для начинающих лыжников и сноубордистов, которые оттачивают свои навыки катания. Здесь находятся три простые трассы:
На базе также есть конный двор, где можно покататься на лошадях.
|Длина трасс
|До 200 м
|Тип подъемника
|Бугельный;
беби-лифт
|Перепад высот
|45 м
|График работы
|Пн. – вс.: с 10:00 до 22:00
|Как добраться
|Севастопольский проспект, 99,
от метро «Ясенево» идти пешком 35 минут. На автобусе 642 доехать до остановки «Спортбаза “Узкое”».
|Стоимость одного подъема
|От 45 рублей за подъем
|Индивидуальное занятие с инструктором
|От 2400 руб/час
|Прокат комплекта снаряжения
|Взрослые: 1000 руб/час;
дети: 600 руб/час
Это две простые трассы и один учебный склон для новичков. Здесь нет зоны катания на ватрушках и кафе, чтобы перекусить. Во время занятий горнолыжной школы для свободного катания открыта всего одна трасса.
|Длина трасс
|До 190 м
|Тип подъемника
|Бугельный
|Перепад высот
|40 м
|График работы
|Пн.– вс.: 10:00–22:00
|Как добраться
|Ул. Ландышевая 18,
от метро «Планерная» автобусы 268 и 981.
|Стоимость одного подъема
|От 45 руб
|Индивидуальное занятие с инструктором
|От 2400 руб/час
|Прокат комплекта снаряжения
|Взрослые: 1000 руб/час;
дети: 600 руб/час
Подходящий комплекс для опытных спортсменов состоит из двух трасс с искусственным оснежнением. Есть небольшой склон, на котором могут заниматься новички с инструкторами. Одно из редких мест в Москве, где нет горки для тюбинга и кафе, чтобы перекусить.
|Длина трасс
|До 270 м
|Тип подъемника
|Бугельный;
беби-лифт
|Перепад высот
|50 м
|График работы
|Пн. – пт.: с 20:00 до 22:00;
сб. и вс.: с 10:00 до 20:00
|Как добраться
|Рублевское шоссе, 24, корп.5,
15 минут пешком от метро «Молодежная». Либо автобус 688 от станций «Крылатское» или «Кунцевская»
|Почасовая оплата за использование подъемника
|Взрослые: от 1000 руб.;
дети: 700 руб.;
беби-лифт: 500 руб
|Индивидуальное занятие с инструктором
|От 2500 руб/час
|Прокат комплекта снаряжения: лыжи, ботинки, палки, шлем
|1000 руб/час
Этот спортивный клуб оснащен тренажером, который имитирует горнолыжный спуск. Он располагается в помещении и работает в любое время года. Помимо того, что не нужно одеваться по погоде, здесь нет очередей на подъемник и необходимости таскать снаряжение. Такой тренажер идеально подходит для обучения новичков, поскольку риск получить травму здесь минимален.
|Длина трасс
|Бесконечная
|Перепад высот
|Угол уклона регулируется
|График работы
|Пн. – вс.: с 10:00 до 21:00
|Как добраться
|5-ый Донской проезд, 15, стр. 5,
10 минут пешком от станции метро «Площадь Гагарина»
|Разовое занятие с инструктором и экипировкой
|4000 руб.
|Абонемент на 5 занятий
|19 000 руб.
|Абонемент на 10 занятий
|36 000 руб.
Это клуб, в котором можно кататься на лыжах или сноуборде круглый год. Тренажер имитирует не только разные уровни склонов, но и возможные препятствия, которые могут встречаться на трассах: рытвины, бугры, обледенения.
|Длина трасс
|Бесконечная
|Перепад высот
|Угол уклона регулируется
|График работы
|Пн. – вс.: с 7:00 до 23:00
|Как добраться
|Ул. Балтийская, 5,
5 минут пешком от метро «Сокол», торговая галерея «Москва – Сокол».
Ул. Улофа Пальме, стр. 2,
от метро «Ломоносовский проспект» автобус 67, СРК «Премьер-Спорт».
|Разовая тренировка (60 мин.)
|3900 руб.
|Абонемент на 5 тренировок
|14 000 руб.
|Абонемент на 10 тренировок
|26 000 руб.
Здесь три трассы и несколько вариантов маршрутов, начиная от простых учебных и заканчивая прыжками с трамплинов. В парке можно найти развлечения для всех членов семьи и зимой, и летом.
|Длина трасс
|До 275 м
|Тип подъемника
|Бугельный
|Перепад высот
|55 м
|График работы
|Пн.: с 16:00 до 24:00;
вт. – пт.: с 12:00 до 24:00;
сб.: с 10:00 до 24:00;
вс.: с 10:00 до 22:00
|Как добраться
|Ул. Угрешская, 19,
от метро «Котельники» автобус 904
|Подъем на основной склон
|Взрослые: 60 – 80 руб.;
дети: 40 – 50 руб.
|Абонемент на весь день
|Взрослые: 1100 – 1400 руб.;
дети: 900 – 1200 руб.
|Ски-пасс на весь сезон
|21000 руб.
|Прокат комплекта снаряжения
|Взрослые: от 700 руб/час;
дети: от 500 руб/час
|Индивидуальное занятие с инструктором
|От 2100 руб.
Если горнолыжные комплексы столицы не отличаются масштабом, то подмосковным курортам есть где развернутся: трассы здесь намного шире, длиннее, живописнее и разнообразнее. Кроме склонов для сноубордистов и лыжников, зимой в области горнолыжные курорты предлагают прокат снегоходов и коньков, зимнюю рыбалку и множество других развлечений.
Рядом с хвойным лесом расположены пять склонов на берегу реки Пехорка. Склоны подойдут для новичков и любителей, чтобы приобретать и оттачивать навыки катания. Здесь есть приятный сюрприз для продвинутых райдеров — очень длинные трассы: по 400 м.
Другие развлечения: аренда беседки, горки для тюбинга, кафе-бар. В 500 метрах расположена гостиница «Мир».
|Длина трасс
|До 400 м
|Тип подъемника
|Бугельный;
траволатор
|Перепад высот
|До 95 м
|График работы
|Пн.: с 13:00 до 24:00;
Вт. – пт.: с 12:00 до 24:00;
сб.: с 10:00 до 24:00;
вс.: с 10:00 до 23:00
|Как добраться
|г. Балашиха, Леоновское шоссе.
От Курского вокзала идет электричка до станции Кучино, там нужно пересесть на автобус 5к до остановки «Лисья гора / Баня».
От метро «Щелковская» автобус 338 и от метро «Новогиреево» автобус 125к. Доехать до остановки «РГАЗУ», оттуда 5 минут пешком
|Один подъем в будни
|От 60 до 95 руб.
|Один подъем в выходные и праздничные дни
|От 95 до 145 руб.
|Сезонный абонемент (3000 подъемов) будни+выходные
|40 000 руб.
|Индивидуальное занятие с инструктором
|От 2600 руб/час
|Прокат комплекта снаряжения
|От 400 руб/час
Этот комплекс расположен на берегу карьера. Все три трассы достаточно простые, на учебный спуск поднимаются пешком, поскольку он очень пологий и безопасный. По будням здесь немноголюдно, что создает отличные условия для новичков.
Другие развлечения: тюбинг, каток, подледный дайвинг, ресторан.
На территории располагается гостиница и коттеджи в альпийском стиле, которые можно арендовать.
|Длина трасс
|От 100 до 300 м
|Тип подъемника
|Бугельный
Беби-лифт
|Перепад высот
|До 40 м
|График работы
|Вт. – вс.: с 10:00 до 20:00
|Как добраться
|Дмитровское шоссе, 26 км
От Савеловского вокзала до станции «Икша», далее только на такси.
От станции метро «Алтуфьево» идет автобус 270 до остановки «Коттеджный поселок Спас-Каменка».
|Стоимость входа на территорию, включающая право пользования склонами и подъемниками на весь день
|Взрослые:
будни – от 600 до 900 руб.;
выходные – от 600 до 1200 руб.;
дети:
будни – от 400 до 500 руб.;
выходные – от 400 до 800 руб.
|Индивидуальное занятие с инструктором
|2500 руб/час
|Прокат комплекта снаряжения
|От 700 до 1200 руб. в день
Горнолыжная база расположена в лесу, имеет восемь трасс, одна из них протяженностью почти в километр! Здесь нет дополнительной развлекательной инфраструктуры. Место посещают заядлые лыжники и сноубордисты, которые оттачивают свои навыки катания.
Другие развлечения: детская комната, кафе-бистро.
Ближайший отель «Степаново» находится в трех километрах от комплекса.
|Длина трасс
|До 900 м
|Тип подъемника
|Бугельный;
кресельный
|Перепад высот
|До 110 м
|График работы
|Пн. – вс.: с 10:00 до 02:00
|Как добраться
|Дмитровский р-н, д. Степаново.
На электричке: с Савеловского вокзала до станции Яхрома, затем на такси.
На автобусе: от станции метро «Алтуфьево» на автобусе 401 до остановки «Улица Ленина», далее на такси
|Ски-пасс
|90 руб
|Проезд на подъемнике в зависимости от склона в будни
|Взрослый тариф: 115 – 125 руб.;
Детский тариф: 40 руб
|Проезд на подъемнике в зависимости от склона в выходные и праздничные дни
|Взрослый тариф: 250-270 руб.;
Детский тариф: 90 руб
|Безлимитный тариф
|Будни: 3500 руб. в сутки;
Выходные и праздничные дни: 5500 в сутки
|Индивидуальное занятие с инструктором
|Будни: от 2000 руб.;
Выходные: от 2900 руб
|Прокат комплекта снаряжения
|От 1400 руб/час
Это небольшой комплекс, в котором находится четыре склона с разными уровнями сложности. Основное его преимущество — расположение в на берегу реки, откуда открывается красивый вид на город. Для местных жителей это любимое место развлечений по выходным, поэтому гостям следует приезжать в будни, когда здесь не так многолюдно. Другие развлечения: тюбинг, сноупарк, кафе. До ближайшего отеля около трех километров.
|Длина трасс
|До 380 м
|Тип подъемника
|Бугельный;
беби-лифт
|Перепад высот
|До 130 м
|График работы
|Пн.: с 14:00 до 22:00;
вт. – пт.: с 11:00 до 22:00;
сб. – вс.: с 10:00 до 22:00
|Как добраться
|г. Подольск, Гаражный проезд, д. 8А.
От станции метро «Лесопарковая» можно доехать на автобусе 406 или 407;
от метро «Бульвар Дмитрия Донского» идут автобусы 1246к, 520, 1004 до остановки «Красная горка»
|Ски-пасс
|100 руб
|Стоимость одного подъема
|Будни: от 30 до 90 руб.;
выходные и праздничные дни: от 40 до 90 руб.
|Индивидуальное занятие с инструктором
|От 2500 руб.
|Прокат комплекта снаряжения
|Будни: от 700 руб.;
выходные дни: от 950 руб.
По итогам Второй национальной премии «Горы России — 2023» этот горнолыжный курорт признан лучшим в Центральном федеральном округе. Здесь, в 50 километрах от Москвы, вас ждет гора высотой 225 м, 10 трасс разной степени сложности для любого уровня подготовки райдера шириной до 70 м.
Другие развлечения: тюбинг, каток, три кафе. На территории находится гостиничный комплекс «Ирий», можно арендовать домики для проживания с мангальной зоной.
|Длина трасс
|До 1050 м
|Тип подъемника
|Кресельный;
бугельный;
беби-лифт
|Перепад высот
|До 90 м
|График работы
|Пн.: с 14:00 до 24:00;
вт.: с 10:00 до 24:00;
ср. – чт.: с 10:00 до 01:00;
пт.: с 10:00 до 03:00;
сб.: с 9:00 до 02:00;
вс.: с 9:00 до 01:00
|Как добраться
|Дмитровский р-н, д. Курово, д. 68.
От Савеловского вокзала нужно ехать до станции «Яхрома», затем на автобусе 42 до остановки «Сорочаны».
От метро «Алтуфьево» идет автобус 402 до остановки «Улица Ленина» в Яхроме, далее нужна пересадка на автобус 42 до остановки «Сорочаны»
|Ски-пасс
|50 руб
|Стоимость одного подъема
|Взрослый тариф:
будни – от 30 до 150 руб.;
выходные и праздничные дни – от 170 до 330 руб.;
детский тариф: от 40 до 90 руб.
|Индивидуальное занятие с инструктором
|От 2200 руб/час
|Прокат комплекта снаряжения
|От 1500 руб/час
Самый большой горнолыжный комплекс Подмосковья расположен на склоне Клинско-Дмитровской гряды. Здесь находятся 15 трасс для катания, есть специальные детские склоны, а также тропы для беговых лыж. Парк был основан 25 лет назад.
Другие развлечения: тюбинг, спортзал, батутный центр, игровая комната, баня, каток, рестораны и кафе, мангальные зоны, беседки, спа-центр, трасса для конькового и классического хода. На территории расположена гостиница, где можно снять номер или арендовать шале.
|Длина трасс
|От 130 до 400 м
|Тип подъемника
|Бугельный;
траволатор;
беби-лифт
|Перепад высот
|До 60 м
|График работы
|Пн. – вс.: с 10:00 до 01:00
|Как добраться
|Дмитровский р-н, г. Яхрома.
От Савеловского вокзала нужно доехать до станции «Яхрома», затем на автобусе 9 – до остановки «Большевистская улица», далее 5 минут пешком
|Стоимость одного подъема
|Взрослый тариф:
будни – от 55 до 70 руб.;
выходные и праздничные дни – от 95 до 125 руб.;
детский тариф: от 35 до 80 руб
|Безлимитный тариф
|Будни: 2000 руб. в сутки;
выходные и праздничные дни: 3500 руб.
|Индивидуальное занятие с инструктором
|Будни: 2000 руб.;
выходные и праздничные дни: 2900 руб
|Прокат комплекта снаряжения
|От 1250 руб/час
Этот крупный комплекс оборудован девятью трассами для сноубордистов и горнолыжников. Здесь в 60-х годах XX века была основана школа олимпийского резерва. Спортивную традицию продолжил и клуб, получивший свое название в честь президента Олимпийского комитета России с 2001 по 2010 годы Леонида Тягачева.
Другие развлечения: тюбинг, каток, трасса для конькового и классического хода, детский игровой центр, зал игровых автоматов, сауна, боулинг, бильярд, караоке, мангальные зоны, ресторан и кафе. На территории есть гостиница: можно снять номер или арендовать домик.
|Длина трасс
|До 600 м
|Тип подъемника
|Кресельный;
бугельный;
беби-лифт
|Перепад высот
|До 96 м
|График работы
|Пн. – чт.: с 10:00 до 23:00;
пт.: с 10:00 до 24:00;
сб.: с 9:00 до 24:00;
вс.: с 9:00 до 23:00
|Как добраться
|Дмитровский р-н, д. Шуколово, 40 км от МКАД.
От Савеловского вокзала на электричке нужно доехать до станции «Турист», далее 3 км на такси
|Стоимость одного подъема
|Взрослый тариф:
будни – от 50 до 150 руб.;
выходные и праздничные дни – от 95 до 200 руб.;
детский тариф: от 35 до 200 руб.
|Индивидуальное занятие с инструктором
|Будни: 2000 руб.;
выходные и праздничные дни: 3600 руб.
|Прокат комплекта снаряжения
|От 800 руб.
На территории располагаются четыре склона с трассами самой разной степени сложности для райдеров любого уровня. Отличное место, где можно оттачивать свои горнолыжные навыки и приятно проводить время в большой компании, поскольку задумывался курорт как спортивно-развлекательный комплекс для всей семьи.
Другие развлечения: баня, спа-центр, автополигон, тюбинг, ресторан. Здесь находится четыре гостиницы с обычными номерами, домиками и коттеджами вместе с сауной.
|Длина трасс
|От 550 до 650 м
|Тип подъемника
|Бугельный;
беби-лифт
|Перепад высот
|До 65 м
|График работы
|Пн.: с 12:00 до 23:00;
вт. – чт.: с 10:00 до 23:00;
пт. – сб.: с 10:00 до 24:00;
вс.: с 10:00 до 23:00
|Как добраться
|Дмитровский р-н, г. Яхрома.
На электричке от Савеловского вокзала нужно доехать до станции «Яхрома», затем на такси добраться до парка. Или на автобусе 9 (остановка «Шлюзовой переулок»), далее пешком 15 минут.
|Стоимость одного подъема
|Взрослый тариф:
будни – от 50 руб.;
выходные и праздничные дни – 100 руб.;
детский тариф: от 25 до 50 руб
|Безлимитный тариф
|Будни: 1000 руб. в сутки;
выходные и праздничные дни: 3000 руб. в сутки
|Индивидуальное занятие с инструктором
|Будни: 2000 руб.;
выходные и праздничные дни: 2500 руб.
|Прокат комплекта снаряжения
|Для взрослых: 900 руб;
для детей: 450 руб
Загородный клуб имеет четыре склона, которые подойдут и для катания, и для обучения. Комплекс задумывался как место для проведения выходных и праздников, поэтому здесь предусмотрено много развлечений.
Другие развлечения: аренда снегоходов, каток, зимний гольф, трасса для конькового и классического хода, спа-центр, тренажерный зал, бассейн, сауна, ресторан. Можно арендовать шале с баней и купелью, домик с финской сауной или номер с мини-кухней.
|Длина трасс
|От 300 до 400 м
|Тип подъемника
|Бугельный
|Перепад высот
|До 65 м
|График работы
|Пн. – вс.: с 9:00 до 23:00
|Как добраться
|Московская область, Дмитровский район, 42 км Дмитровского шоссе, «Целеево Гольф и Поло Клуб».
На электричке от Савеловского вокзала доехать до станции «Турист», далее на автобусе 22 до остановки «Дом отдыха Турист» или на такси.
|Ски-пасс
|Взрослый тариф:
будни – 3000 руб. в сутки;
выходные и праздничные дни – от 4000 руб. в сутки;;
детский тариф: от 1800 до 2800 руб. в сутки
|Индивидуальное занятие с инструктором
|От 4500 руб.
|Прокат комплекта снаряжения
|Для взрослых: от 3500 руб.;
для детей: от 2000 руб
Пожалуй, самый атмосферный из всех предложенных курортов. Не смотря на его компактность и всего четыре небольшие трассы в небольшом парке, здесь ощущается уют и зимнее волшебство. Клуб назван в честь двукратного чемпиона СССР по горнолыжному спорту, ученого Гая Северина.
Другие развлечения: кафе, магазин. Ближайший отель находится в 2,5 км от комплекса.
|Длина трасс
|До 420 м
|Тип подъемника
|Беби-лифт
|Перепад высот
|До 76 м
|График работы
|Пн.: с 14:00 до 24:00;
вт. – пт.: с 11:00 до 24:00;
сб. – вс.: с 9:00 до 24:00
|Как добраться
|Раменский р-н, п. им. Тельмана, ул. Курганная, д. 1.
От метро «Котельники» на автобусе 324 или от метро «Кузьминки» на маршрутном такси 558 до остановки «Новые дома». Затем на такси или пешком 2 км.
На электричке от Казанского вокзала до станции МЦД «Отдых», оттуда на автобусе 324ж до остановки «Новые дома». Далее – на такси или пешком.
|Стоимость одного подъема
|Взрослый тариф:
будни – от 30 до 60 руб.;
выходные и праздничные дни – от 50 до 100 руб.;
детский тариф: от 20 до 60 руб.
|Индивидуальное занятие с инструктором
|От 2800 руб.
|Прокат комплекта снаряжения
|От 1200 руб/час
Хибины, Шерегеш, Домбай — топовые горнолыжные курорты России, куда стремятся попасть любители экстремального зимнего спорта. Связано это с подходящим климатом и разнообразием трасс. Собираетесь ли вы в этом сезоне кататься на сноуборде или лыжах в горах, либо предпочтете проводить досуг на склонах Москвы и области — в любом случае нужно подготовиться и взять с собой все необходимое.
Базовый комплект: термобелье (включая термоноски), флисовый спортивный костюм, куртка плотностью 5000−10000 гр/м2. В зависимости от погоды можно утеплиться и дополнительными вещами. Как правило, даже при длительном пребывании на улице вы не замерзнете, если будете находиться в движении. Если речь идет о горах, то солнце там активное, поэтому одежда должна хорошо отводить воду, не впитывать пот внутри и не сыреть при осадках снаружи. Из аксессуаров стоит взять с собой: флисовую балаклаву под шлем, перчатки для сноубординга с защитой запястья (можно флисовые, но ни в коем случае не вязаные). Последние не несут никакой пользы: быстро намокают, не греют и не защищают руки.
Из основного: шлем, очки и защита. Доску, лыжи и ботинки обычно подбирают в прокате, чтобы добираться до склона налегке. Покупают снаряжение, как правило, когда появляется понимание, какого размера, бренда и с какими деталями и особенностями должно быть личное оборудование для катания.
Для сноубордистов важно защищать копчик. Его травмы — самые распространенные. В спортивных магазинах часто предлагают специальные шорты с вшитым пластиком, чтобы смягчать падение. На практике же их никто не использует, поскольку пластик жесткий, как и земля. Необходимо наматывать более мягкие материалы: подушку или мягкую игрушку.
Лыжникам нужна защита голени при падении на бок. Самое важное здесь — подбор ботинок. Они должны плотно прилегать к ноге, не болтаться в области голеностопа.
При поездках в горы солнце, отражающееся от снега, создает настолько яркий эффект, что обычный глаз не справляется с обзором. Поэтому нужны очки с защитой UV400. Это порой самый дорогой аксессуар любителей зимнего экстрима. При более низком уровне защиты глаза быстро устают. Также есть риск возникновения так называемой снежной слепоты из-за использования некачественных очков. Поэтому здесь лучше не экономить.
К защитным средствам относится и специальная косметика. В случае с горами от активного солнца нужен солнцезащитный крем для лица SPF50. В Московском регионе берегите от морозного ветра губы, используя гигиеническую помаду.
Если после приема пищи активно двигаться, то это будет мешать перевариванию еды. Поэтому перекус при занятиях спортом должен быть с высоким содержанием глюкозы и легко усваиваться. Это энергетические батончики, сладкий черный чай, высококалорийный фрукт, например, банан. На практике увлеченные лыжники и сноубордисты редко вспоминают о еде в момент нахождения на склоне. Поскольку количество выделяемого серотонина, дофамина и эндорфина дает организму состояние окрыленности и счастья, из-за чего притупляется чувства голода, холода и любого другого дискомфорта.
Паспорт или водительские права нужно будет оставить в залог при прокате снаряжения. Также для катания необходимо приобрести ски-пасс. Он дает право пользоваться подъемником на вершину склона. Кроме того, обратите внимание на страховку, которая в непредвиденных случаях может гарантировать вам не только медицинское лечение, но и эвакуацию из труднодоступного места.
При занятиях экстремальными видами спорта случаются механические травмы, поэтому в вашей аптечке должны быть средства, помогающие при ушибах, ссадинах, переломах. Это обязательно тейпы, эластичные бинты, жгуты и обезболивающие препараты.
Сноубордист Тимур Меджиев, посетивший все самые популярные российские курорты, рекомендует: «В первую очередь помните, что вы катаетесь для удовольствия. Вам не нужно усердно готовиться к соревнованиям. Настройтесь получить новые, приятные ощущения». Какие еще нюансы важно знать.
Чтобы легче сориентироваться в мире горнолыжного спорта, советы для начинающих дает наш эксперт — сноубордист с пятилетним стажем катания Тимур Меджидов.
Новичкам найдется место практически на любом горнолыжном курорте. Почти везде есть зеленые трассы для начинающих, службы инструкторов и трассы с траволаторами. По моему опыту, наиболее подходящим курортом для начинающих может оказаться Архыз, так как там очень широкие и пологие трассы, располагающие к комфортному обучению. Отдельно хочется отметить, что обучение в горах будет эффективнее и интереснее, чем на небольших городских горках. Там вы получите гораздо больше впечатлений и быстрее достигнете прогресса.
Когда вы отправляетесь на горнолыжный курорт, необходимо понимать, что чем выше в горах вы находитесь, тем сильнее на вашу кожу воздействует ультрафиолетовое излучение. Поэтому многие горнолыжники используют солнцезащитный крем, чтобы избежать ожогов кожи как в солнечную, так и в пасмурную погоду. Часто любителя горнолыжного спорта в городе можно опознать по характерному загару лица: вокруг горнолыжной маски кожа обгорела, а защищенная область осталась нетронутой. Поэтому обязательно наносите на лицо солнцезащитный крем во время катания.
— Однозначного ответа на этот вопрос нет. Каждому свое. Есть мнение, что на лыжи, в отличие от сноуборда, можно встать буквально после первого занятия с инструктором. В то время как для освоения сноуборда требуется далеко не одна тренировка. С другой стороны, для существенного прогресса в горных лыжах требуется больше времени и усилий, чем на сноуборде. Рекомендую попробовать и то, и другое и выбрать, что больше по душе. Я катаюсь на сноуборде, но обязательно планирую встать и на лыжи, — советует Тимур Меджидов.
Помните, что чаще всего у сноубордистов страдает копчик, запястья и ноги. Поэтому плотно шнуруйте ботинки, используйте наколенники, защитные перчатки для рук под рукавицы и шлем. Частые и болезненные падения неизбежны. При катании на лыжах важно надевать шлем и плотно завязывать шнурки на ботинках.
Выбирая зимний спорт, нам часто кажется, что снег будет смягчать удары о землю. Но трассы — это не фрирайт, они достаточно жесткие и опасные. Поэтому готовьтесь, что в учении будет не очень легко. Но когда вы освоите базовые навыки и произойдет первый самостоятельный спуск по трассе, на смену страху и боли от ушибов придет радость и удовольствие. Вы поймете, что столько усилий не пропали зря. Экстремальный спорт — лучший способ получить незабываемые впечатления на всю жизнь.
Автор: Надежда Корнеева
Эксперт: Тимур Меджидов, сноубордист