В Большунова врезался дрон, а выиграл Коростелёв. Что творится на лыжном Кубке России?

«Очень настраивалась на эту гонку, всегда хочется доказать, что я не только коньком могу бегать, но и классикой. Почему-то вторую гонку подряд не могут начать быстро, видимо, пока формы оптимальной нет. Жёлтая майка лидера — большая ответственность, но я справилась. На каждом подъёме все тренеры подсказывали раскладку, не только мои личные. Спасибо огромное сервису, лыжи работали очень здорово. То, что проигрывала на первом круге, меня особо не волновало, поскольку я знала, что на последнем круге могу всё отыграть. Прошлый сезон у меня был провальным, и на этот я настраивалась очень серьёзно», — сказала Смирнова в прямом эфире.