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Норвежские лыжники заняли весь пьедестал на этапе КМ в Финляндии

Норвежские лыжники заняли весь пьедестал на дистанции 20 км на этапе КМ в Рука.

Источник: Спорт РИА Новости

МОСКВА, 1 дек — РИА Новости. Норвежские лыжники заняли весь пьедестал на дистанции 20 км свободным стилем на первом этапе Кубка мира в Рука (Финляндия).

Победителем гонки стал Харальд Амундсен, показавший результат 46 минут 4,0 секунды. Вторым стал Ян Томас Йенссен (отставание 0,9 секунды), третьим — Мартин Нюэнгет (+1,9).

Ранее стало известно, что пятикратный олимпийский чемпион норвежец Йоханнес Клебо пропустит гонку из-за симптомов простуды.

Российские лыжники отстранены Международной федерацией лыжного спорта и сноуборда (FIS) от выступлений на международной арене с марта 2022 года.