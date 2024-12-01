Норвежские лыжники заняли весь пьедестал на этапе КМ в Финляндии

МОСКВА, 1 дек — РИА Новости. Норвежские лыжники заняли весь пьедестал на дистанции 20 км свободным стилем на первом этапе Кубка мира в Рука (Финляндия).
Победителем гонки стал Харальд Амундсен, показавший результат 46 минут 4,0 секунды. Вторым стал Ян Томас Йенссен (отставание 0,9 секунды), третьим — Мартин Нюэнгет (+1,9).
Ранее стало известно, что пятикратный олимпийский чемпион норвежец Йоханнес Клебо пропустит гонку из-за симптомов простуды.
Российские лыжники отстранены Международной федерацией лыжного спорта и сноуборда (FIS) от выступлений на международной арене с марта 2022 года.