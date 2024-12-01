Йохауг после возвращения уже не та. Соперницы просто не заметили великую норвежку

Йохауг, как обычно, уже на первом круге попыталась сделать отрыв, но убежать от преследовательниц, как она делала это раньше, не удалось. Впрочем, её протяжка резко проредила пелотон. Многократная олимпийская чемпионка постоянно лидировала в гонке, на бонусных отсечках собрала максимальное количество баллов, но прежнего запаса мощи у неё не оказалось.