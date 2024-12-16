Терезе Йохауг не исключила выступления на «Тур де Ски» — 2024/2025

«Чувствую, что мне нужно больше соревновательной практики. Мне ещё предстоит выйти на максимальные скорости, и ничего не даёт лучшей подготовки, чем соревнования. На самом деле не знаю, какой у меня план. Я ещё подумаю и обсужу это с тренерами. От конца “Тура” до старта чемпионата мира почти два месяца. Времени достаточно для восстановления. Надо всё взвесить», — приводит слова Йохауг VG.