Олбани
Футбол
Премьер-лига
Первая лига
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
Биатлон
ММА
Бокс
Теннис
Формула-1
Ставки
Рейтинг букмекеров
Другие
Фигурное катание
Авто/мото
Игровые
Плавание
Шахматы, шашки
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Терезе Йохауг не исключила выступления на «Тур де Ски» — 2024/2025

Четырёхкратная олимпийская чемпионка Терезе Йохауг не исключила выступления на «Тур де Ски» — 2024/2025, который пройдёт с 28 декабря по 5 января.

Источник: Getty Images

После третьего места в гонке с раздельного старта в швейцарском Давосе спортсменка считает, что ей недостаточно гоночной практики.

«Чувствую, что мне нужно больше соревновательной практики. Мне ещё предстоит выйти на максимальные скорости, и ничего не даёт лучшей подготовки, чем соревнования. На самом деле не знаю, какой у меня план. Я ещё подумаю и обсужу это с тренерами. От конца “Тура” до старта чемпионата мира почти два месяца. Времени достаточно для восстановления. Надо всё взвесить», — приводит слова Йохауг VG.

Отметим, что ранее Йохауг утверждала, что «гарантированно» не выступит на «Тур де Ски».