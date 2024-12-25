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Лыжница Крупицкая выиграла масс-старт свободным стилем на чемпионате России

Второй стала Мария Истомина, третье место заняла Арина Каличева.

Источник: ФЛГР

ТАСС, 25 декабря. Евгения Крупицкая заняла первое место в масс-старте на дистанции 30 км свободным стилем на чемпионате России по лыжным гонкам. Соревнования проходят в Кирово-Чепецке Кировской области.

Крупицкая показала результат 1 час 15 минут 18,7 секунды. Второе место заняла Мария Истомина (отставание — 0,1 секунды). Тройку лучших замкнула Арина Каличева (+0,6). Крупицкая впервые в карьере победила в гонке на чемпионате России.

В четверг состоится масс-старт свободным стилем на 50 км у мужчин.