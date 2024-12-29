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Лыжница Диггинс выиграла масс-старт на «Тур де Ски»

Американская лыжница Диггинс победила в масс-старте на 15 км на «Тур де Ски».

Источник: Спорт РИА Новости

МОСКВА, 29 дек — РИА Новости. Американская лыжница Джессика Диггинс стала победительницей масс-старта на 15 км классическим стилем на многодневке «Тур де Ски» в итальянском Тоблахе.

Спортсменка преодолела дистанцию за 42 минуты 23,6 секунды. Второе место заняла финка Кертту Нисканен (отставание — 0,5 секунды), третьей стала норвежка Астрид Слинд (+0,7).

Соревнования в Тоблахе совмещены с четвертым этапом Кубка мира по лыжным гонкам.

В конце сентября Международная федерация лыжного спорта и сноуборда (FIS) оставила в силе отстранение российских спортсменов от международных соревнований до конца сезона-2024/25.