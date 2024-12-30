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«Один момент мог разрушить остаток сезона». Симен Крюгер — о падении на «Тур де Ски»

Двукратный олимпийский чемпион лыжник Симен Хегстад Крюгер рассказал о своём падении во время 15-километрового масс-старта классическим стилем в рамках многодневки «Тур де Ски» — 2024/2025.

Источник: Getty Images

«Порома внезапно решил сменить лыжню и прыгнул на мои лыжи. Это был разворот на 180 градусов, кувырок и всё остальное. Рефлекторно я прикрыл голову на случай, что кто-то идет прямо за мной. Я потратил первый круг на то, чтобы выбраться вперёд, а тут такое. Пришлось начинать всё заново. Это чертовски раздражает и было совершенно не в тему. Такое случается, я бегал гонки и похаотичнее. Один момент мог бы разрушить мой тур и остаток сезона», — приводит слова Крюгера VG.

Крюгер занял 13-е место в гонке с раздельным стартом. Победу в масс-старте одержал Йоханнес Клебо.