«Один момент мог разрушить остаток сезона». Симен Крюгер — о падении на «Тур де Ски»

«Порома внезапно решил сменить лыжню и прыгнул на мои лыжи. Это был разворот на 180 градусов, кувырок и всё остальное. Рефлекторно я прикрыл голову на случай, что кто-то идет прямо за мной. Я потратил первый круг на то, чтобы выбраться вперёд, а тут такое. Пришлось начинать всё заново. Это чертовски раздражает и было совершенно не в тему. Такое случается, я бегал гонки и похаотичнее. Один момент мог бы разрушить мой тур и остаток сезона», — приводит слова Крюгера VG.