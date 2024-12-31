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«Нужно сделать Америку лыжным континентом». Клебо — о проведении «Тур де Ски» в США

Пятикратный олимпийский чемпион норвежский лыжник Йоханнес Клебо поделился мнением о возможном проведении многодневки «Тур де Ски» на территории США.

Источник: Reuters

«На этот счёт мыслей не было, но идея захватывающая. Нам нужно думать по-новому. И нам нужно сделать America great как лыжный континент. Это стало бы позитивным для нашего спорта и для Европы тоже. Больше гонок там — это хорошо для лыжного спорта и в короткой, и в долгосрочной перспективе. Интерес в США растёт, и важно, чтобы наш вид спорта был там более заметным», — приводит слова Клебо Adressa.

Сегодня, 31 декабря, в Тоблахе (Италия) состоится мужская индивидуальная гонка на 20 км свободным стилем в рамках многодневки «Тур де Ски».