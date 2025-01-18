Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Сборные
Зарубежный
Хоккей
КХЛ
НХЛ
Биатлон
ММА
Бокс
Теннис
Формула-1
Ставки
Рейтинг букмекеров
Другие
Фигурное катание
Авто/мото
Игровые
Водные
Шахматы, шашки
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Фалеева и Терентьев выиграли спринт на этапе Кубка России

Лыжники Фалеева и Терентьев выиграли спринт на этапе Кубка России в Казани.

Источник: Спорт РИА Новости

КАЗАНЬ, 18 янв — РИА Новости. Лыжники Анастасия Фалеева и Александр Терентьев стали победителями спринтерских гонок классическим стилем на пятом этапе Кубка России, который проходит в Казани.

Фалеева преодолела дистанцию за 3 минуты 25,77 секунды. Второй стала Наталья Терентьева (отставание — 0,15 секунды), третьей — Алена Баранова (+1,29).

Результат Терентьева — 2.55,60. Второе место занял Ермил Вокуев (+0,14), третье — трехкратный олимпийский чемпион Александр Большунов (+0,54).

В воскресенье, 19 января, мужчины и женщины пробегут скиатлон.