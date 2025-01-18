Фалеева и Терентьев выиграли спринт на этапе Кубка России

КАЗАНЬ, 18 янв — РИА Новости. Лыжники Анастасия Фалеева и Александр Терентьев стали победителями спринтерских гонок классическим стилем на пятом этапе Кубка России, который проходит в Казани.
Фалеева преодолела дистанцию за 3 минуты 25,77 секунды. Второй стала Наталья Терентьева (отставание — 0,15 секунды), третьей — Алена Баранова (+1,29).
Результат Терентьева — 2.55,60. Второе место занял Ермил Вокуев (+0,14), третье — трехкратный олимпийский чемпион Александр Большунов (+0,54).
В воскресенье, 19 января, мужчины и женщины пробегут скиатлон.