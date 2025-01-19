«Большунов винит прежде всего себя». Бородавко назвал причину падения лыжника в скиатлоне

«Досадное падение Большунова не позволило включиться в борьбу, лишило его возможности участвовать в розыгрыше медалей. Там на спуске был контакт, а Саша находился в слепой зоне. Иван Горбунов лыжной палкой задел носок лыжи, она поменяла направление, что спровоцировало падение. Было четко видно, что Ваня задел невольно, умысла никакого не было. Саша в порядке, все хорошо.



Конечно, (Большунов) расстроился. Но сказал, что ему самому надо было уходить раньше. А так было бы все нормально. Сам довел до этого падения. Он винит прежде всего себя», — приводит слова Бородавко «Матч ТВ».