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Климов выиграл чемпионат России по прыжкам на лыжах с трамплина

Климов выиграл ЧР по прыжкам на лыжах с трамплина с результатом 247,1 балла.

Источник: Спорт РИА Новости

МОСКВА, 25 фев — РИА Новости. Евгений Климов стал победителем чемпионата России по прыжкам на лыжах с трамплина, который проходит в Чайковском (Пермский край).

Он стал лучшим на трамплине К-95 с результатом 247,1 балла. Серебро завоевал Михаил Назаров (238,0), бронзу — Данил Садреев (237,1).

У женщин лучшей стала Кристина Кручинина (216,0), следом расположились Валерия Римденок (213,1) и Кристина Прокопьева (203,7).

Климову 31 год, он является серебряным призером Олимпийских игр в Пекине в соревнованиях смешанных команд.