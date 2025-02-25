Климов выиграл чемпионат России по прыжкам на лыжах с трамплина

МОСКВА, 25 фев — РИА Новости. Евгений Климов стал победителем чемпионата России по прыжкам на лыжах с трамплина, который проходит в Чайковском (Пермский край).
Он стал лучшим на трамплине К-95 с результатом 247,1 балла. Серебро завоевал Михаил Назаров (238,0), бронзу — Данил Садреев (237,1).
У женщин лучшей стала Кристина Кручинина (216,0), следом расположились Валерия Римденок (213,1) и Кристина Прокопьева (203,7).
Климову 31 год, он является серебряным призером Олимпийских игр в Пекине в соревнованиях смешанных команд.