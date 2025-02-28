Йохауг — о ЧМ-2025: моя главная цель — выиграть золото на дистанции 50 км в воскресенье

«Моя главная цель — выиграть золото на дистанции 50 км в ближайшее воскресенье. Когда начала сезон, поняла, что моя форма очень хороша. Думаю, я также могу побороться за золото в скиатлоне, но знаю, что есть много других спортсменов, которые находятся в очень хорошей форме. Надеюсь, что в воскресенье у меня будет лучший день, покажу хорошую лыжную гонку, чтобы получить медаль. Я уверена в себе.



Это потому, что на чемпионате мира впервые будет гонка на 50 км. Хочу попробовать эту гонку и, конечно, поскольку это мой домашний чемпионат мира, хотела попробовать пробежать его. Надеюсь увидеть много людей, хорошую атмосферу и хорошие погодные условия», — приводит слова Йохауг Fondo Italia.