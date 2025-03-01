Лыжник Большунов рассказал, что «начал оживать» после неудач на старте сезона

КАЗАНЬ, 1 марта. /ТАСС/. Трехкратный олимпийский чемпион Александр Большунов, завоевавший золотую медаль в скиатлоне на чемпионате России по лыжным гонкам в Казани, «начал оживать» после неудач на старте сезона. Об этом он рассказал журналистам после церемонии награждения.
Большунов преодолел дистанцию 20 км за 46 минут 30,2 секунды. Второе место занял Илья Семиков (отставание — 7,9 секунды), третьим стал Павел Соловьев (+20,6).
«Когда выигрываешь, конечно, положительные [эмоции]. Все получилось, здорово, — сказал Большунов. — Сезон, на самом деле, один из сложных. Впервые [у меня], когда такие результаты больше половины сезона, очень плохие. Только сейчас начинаю как-то оживать, посмотрим что будет дальше».
Большунов отметил, что скиатлон не может быть для него несчастливой дисциплиной, поскольку основные свои титулы он выиграл в нем. «Она (дисциплина — прим. ТАСС) не может быть несчастливой, потому что свои основные титулы я выигрывал именно в этой дисциплине. После предыдущего скиатлона я корил себя, что нужно было раньше убежать, как, например, сегодня, чтобы любой человек, который был рядом, не помешал выиграть и все. Поэтому сегодня, так сказать, сделали работу над ошибками», — рассказал он.
На финише Большунова встречали жена и дочь. «Когда семья рядом — это все. Больше ничего не надо, гонки уже на втором плане. Перед сном у нас, как обычно, сказки, перед утренним “сон-часом” тоже папа сказки читает. Здесь полная идиллия, классно, когда семья рядом», — отметил спортсмен.