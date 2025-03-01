Лыжник Большунов рассказал, что «начал оживать» после неудач на старте сезона

Большунов отметил, что скиатлон не может быть для него несчастливой дисциплиной, поскольку основные свои титулы он выиграл в нем. «Она (дисциплина — прим. ТАСС) не может быть несчастливой, потому что свои основные титулы я выигрывал именно в этой дисциплине. После предыдущего скиатлона я корил себя, что нужно было раньше убежать, как, например, сегодня, чтобы любой человек, который был рядом, не помешал выиграть и все. Поэтому сегодня, так сказать, сделали работу над ошибками», — рассказал он.