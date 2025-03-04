Плешкова и Трихичев победили в супергиганте на ЧР по горнолыжному спорту

МОСКВА, 4 мар — РИА Новости. Юлия Плешкова и Павел Трихичев стали лучшими в супергиганте на чемпионате России по горнолыжному спорту, который проходит в Елизово (Камчатский край).
Плешкова выиграла с результатом 1 минута 16,41 секунды. Второй стала Дарина Иохвидович (отставание 1,02 секунды), третьей — Майя Пучкова (+2,48).
Время Трихичева составило 1 минуту 13,47 секунды. Серебро завоевал Никита Алехин (+0,24), бронзовым призером стал Артем Кашинцев (+0,83).
Ранее Плешкова и Трихичев победили в скоростном спуске.
Чемпионат России завершится 8 марта.