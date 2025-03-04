Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Первая лига
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
Биатлон
ММА
Бокс
Теннис
Ставки
Рейтинг букмекеров
Фигурное катание
Другие
Авто/мото
Американский футбол
Водные
Шахматы, шашки
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Плешкова и Трихичев победили в супергиганте на ЧР по горнолыжному спорту

Плешкова и Трихичев победили в супергиганте на чемпионате России в Елизово.

Источник: Спорт РИА Новости

МОСКВА, 4 мар — РИА Новости. Юлия Плешкова и Павел Трихичев стали лучшими в супергиганте на чемпионате России по горнолыжному спорту, который проходит в Елизово (Камчатский край).

Плешкова выиграла с результатом 1 минута 16,41 секунды. Второй стала Дарина Иохвидович (отставание 1,02 секунды), третьей — Майя Пучкова (+2,48).

Время Трихичева составило 1 минуту 13,47 секунды. Серебро завоевал Никита Алехин (+0,24), бронзовым призером стал Артем Кашинцев (+0,83).

Ранее Плешкова и Трихичев победили в скоростном спуске.

Чемпионат России завершится 8 марта.