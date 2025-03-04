Александр Большунов не пришёл на награждение топ-10 спринта на чемпионате России — 2025

Согласно регламенту ЧР, по итогам гонок награждается первая десятка. Большунов в данный момент располагается на седьмой позиции в протоколе (он занял третье место в своём полуфинальном забеге и не квалифицировался в финал), однако на церемонии Александр не появился. При этом награду получил Владислав Афанасьев, который в финишном протоколе стоит на 11 месте.