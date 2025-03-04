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Александр Большунов не пришёл на награждение топ-10 спринта на чемпионате России — 2025

Трёхкратный олимпийский чемпион, чемпион мира российский лыжник Александр Большунов не пришёл на награждение по итогам мужского спринта в классическом стиле, прошедшего в рамках чемпионата России — 2025 в Казани.

Источник: РИА "Новости"

Согласно регламенту ЧР, по итогам гонок награждается первая десятка. Большунов в данный момент располагается на седьмой позиции в протоколе (он занял третье место в своём полуфинальном забеге и не квалифицировался в финал), однако на церемонии Александр не появился. При этом награду получил Владислав Афанасьев, который в финишном протоколе стоит на 11 месте.

Предположительно, Большунова всё же опустили на шестое место по итогам полуфинального забега за контакт с Сергеем Устюговым, которые впоследствии завоевал золото. По неизвестной причине технические делегаты пока не обновили протокол гонки. При этом факт того, что Большунов наказан жёлтой карточкой зафиксирован.