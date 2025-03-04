Губерниев намерен сместить Вяльбе с поста главы Федерации лыж России

«Я всерьез задумываюсь над тем, чтобы продолжить более интенсивную работу по своему выдвижению на пост президента ФЛГР. Больше непрофессионализма не будет, я наведу порядок. За три дня наши лыжи станут блестящими», — заявил Губерниев.