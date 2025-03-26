Губерниев: «Вяльбе в очередной раз показала, что люди для нее мусор»

«Елена Вяльбе в очередной раз показала всем, что люди для нее мусор… И дети наши тоже… Тьфу на Вас после таких слов, Елена Валерьевна… И еще одно, расскажите кто-нибудь Вяльбе, что журналистика бывает не только придворной…» — написал в своем телеграм-канале Губерниев, выложив цитату Вяльбе: «Что касается поступка подростка, стоило или нет из-за него раздувать такой скандал? Ведь это не мы раздуваем скандал, а средства массовой информации, как всегда».