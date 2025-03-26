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Губерниев: «Вяльбе в очередной раз показала, что люди для нее мусор»

Спортивный комментатор и телеведущий Дмитрий Губерниев отреагировал на слова президента Федерации лыжных гонок России (ФЛГР) Елены Вяльбе о том, что СМИ раздули скандал из-за инцидента, произошедшего на соревнованиях в Удмуртии.

Источник: Sport24

В СМИ распространилось видео с соревнований «Быстрая лыжня» в Удмуртии, где 15-летний лыжник Георгий Филатов обгоняет 13-летнего Вадима Курышкина, цепляется за него, после чего наносит удар коленом в голову. Филатов в итоге был дисквалифицирован до конца текущего сезона.

«Елена Вяльбе в очередной раз показала всем, что люди для нее мусор… И дети наши тоже… Тьфу на Вас после таких слов, Елена Валерьевна… И еще одно, расскажите кто-нибудь Вяльбе, что журналистика бывает не только придворной…» — написал в своем телеграм-канале Губерниев, выложив цитату Вяльбе: «Что касается поступка подростка, стоило или нет из-за него раздувать такой скандал? Ведь это не мы раздуваем скандал, а средства массовой информации, как всегда».

Отметим, что Вяльбе осудила поведение Филатова, заявив, что «в наших правилах неприемлемы никакие силовые приемы, если он хочет бороться, пусть идет в тот вид спорта, где сможет применять свою силу по-другому».