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«Большунов всем мешает своими результатами. Давайте его просто уберем отовсюду, и проблема решена» — отец лыжника

Александр Большунов-старший, отец трехкратного олимпийского чемпиона Александра Большунова, высказалася о конфликте сына с победителем Игр-2022 в эстафете Сергеем Устюговым.

Источник: РИА "Новости"

В марте в полуфинале спринтерской гонки на чемпионате России в Казани между лыжниками завязалась контактная борьба, которая переросла в стычку. Позже судьи оштрафовали Большунова за нарушение — на одном из поворотов он перестроился на лыжню Устюгова и задел его лыжи. За этот маневр ему была вынесена желтая карточка. Позже Устюгов рассказал подробности инцидента: «Я Саше сказал в грубой форме на финише: “Ты заколебал, ну сколько можно? Ну почему со мной?”.

— В прошедшем сезоне вновь не обошлось без конфликта с участием Большунова и Устюгова. Что же нужно сделать, чтобы между этими парнями не полыхало каждый раз?

— Знаете, если брать конкретный эпизод на чемпионате России, я наткнулся на ролик, где один известный товарищ разбирал то, что случилось. И подобрал видео настолько однобоко, что только Саша всегда виноват, только он один. Хотя была ровно та же ситуация в Сыктывкаре, когда уже Терентьев прыгнул на лыжи Большунову, один в один, но ни слова об этом не было. Если Большунов вам так мешает, давайте его уберем просто отовсюду, и проблема решена. Бегайте без него. Он мешает всем своими результатами. У меня уже немалый жизненный опыт, да и в лыжных гонках я давно, и убедился в том, что чем больше ставят палки в колеса, тем выше результат.

Что касается того, как сделать, чтобы не полыхало… Да не надо просто раздувать и задавать вопросы, которые накаляют ситуацию. Ну и еще посмотреть не только на соперника, но и на себя — да, пусть Большунов плохой, однако и во мне что-то есть, я тоже бываю не самым хорошим. А в понимании Сергея Саша всегда плохой, а он всегда хороший. Так не бывает. У всех свои недостатки. Решил зарыть топор войны — надо зарыть, а не просто говорить об этом. Давайте все вопросы в честной борьбе на лыжне решать.

— После стычки с Устюговым в спринте Большунов затем выиграл разделку и сделал резкие заявления и о сопернике, и о гонках на российских стартах. Эмоции захлестнули?

— Я его прекрасно понимаю. Раз, другой, третий можно стерпеть и ничего не сказать, но на пятый, седьмой, 10-й раз все эти эмоции все-таки выплеснутся. Он сказал о том, что наболело, а дальше пусть уж каждый по-своему понимает. Все, выплеснул и пошел дальше вперед, — сказал Большунов -старший в интервью «Чемпионату».