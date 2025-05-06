«Большунов всем мешает своими результатами. Давайте его просто уберем отовсюду, и проблема решена» — отец лыжника

— Знаете, если брать конкретный эпизод на чемпионате России, я наткнулся на ролик, где один известный товарищ разбирал то, что случилось. И подобрал видео настолько однобоко, что только Саша всегда виноват, только он один. Хотя была ровно та же ситуация в Сыктывкаре, когда уже Терентьев прыгнул на лыжи Большунову, один в один, но ни слова об этом не было. Если Большунов вам так мешает, давайте его уберем просто отовсюду, и проблема решена. Бегайте без него. Он мешает всем своими результатами. У меня уже немалый жизненный опыт, да и в лыжных гонках я давно, и убедился в том, что чем больше ставят палки в колеса, тем выше результат.