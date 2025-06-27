Русские лыжники не теряют надежду поехать на Олимпиаду-2026. Но запасной план у них все равно имеется

6 по 22 февраля 2026 года пройдут Олимпийские игры в Италии. И пока никто, кроме ски-альпиниста Никиты Филиппова, из россиян туда не отобрался.
Осенью начнутся отборочные старты у фигуристов, конькобежцев и шорт-трекистов. Остальные зимники пока ждут, что решат их федерации и Международный олимпийский комитет (МОК).
Лыжники после завершения сезона были в ожидании конгресса Международной федерации лыжных видов спорта и сноуборда (FIS). Было мнение, что там могут поднять вопрос нашего возвращения, но 13 июня мероприятие прошло без этой темы на повестке дня.
От нас на конгрессе присутствовал генеральный секретарь Ассоциации лыжных видов спорта России Георгий Мнацаканов. И он дал понять, что FIS ждет отмашки от МОК. В федерации даже не говорят ничего о wild card российским лыжникам, очевидно выжидая.
«В кулуарах ничего пока не говорят, потому что все ожидают официальной информации от МОК. Как только там будет одобрение, то FIS сможет рассматривать этот вопрос. Это, скорее всего, уже осенью. Дело в том, что неофициально в МОК сказали, что этот вопрос готовы будут рассмотреть не раньше осени. На что я сказал, что команды должны формировать план подготовки. Ответили, что нужно делать два плана: с участием и без участия», — цитирует Мнацаканова «Матч ТВ».
Новый президент МОК Кирсти Ковентри не кинулась сразу же решать «российский вопрос».
«Если быть предельно честной с вами, мы не говорили об этом на этом исполкоме. Этого не было в графике, но еще будет, и мы обсудим это в будущем, у нас будет исполком в сентябре и еще один немного позже в этом году, в декабре. Я думаю, это определенно произойдет в ближайшие несколько месяцев», — отметила зимбабвийка.
И у сборной России по лыжным гонкам еще до информации от Мнацаканова про план А и Б для спортсменов, которые как могут поехать на Игры, так и остаться проводить сезон дома, были разные варианты. Это стало ясно, когда публично обнародовали места проведения сборов тренировочных групп. Если Армения — привычное место, Турция стала сюрпризом.
Позже выяснилось, что группы Юрия Бородавко, Егора Сорина и Олега Перевозчикова заглянут в Италию, где ранее были только Александр Большунов, Савелий Коростелев, Дарья Непряева и Сергей Волков.
«У нас два календаря, как стартов, так и сборов, они учитывают оба сценария. В зависимости от того, как будет развиваться ситуация, даты стартов могут измениться, но сами старты, и Кубки России и чемпионат страны, в любом случае состоятся. Все будет зависеть от того, допустят нас на международные старты или нет, и если допустят, то в каком составе. Мы понимаем, что всю команду, восемь парней и восемь девушек, точно не допустят, потому что уже прослеживается тенденция в других международных федерациях приглашать по одному человеку на дистанцию. Вы видите, как это было в фигурном катании, когда допустили не тех, кто отберется ближе к зиме, а тех, кого желают видеть международные федерации. Не думаю, что МОК (Международный олимпийский комитет) пойдет по другому сценарию, если что-то радикально не изменится», — рассказала глава Федерации лыжных гонок России (ФЛГР) Елена Вяльбе «Спорт-Экспрессу».
Бородавко в контексте своей группы уже признался, что скоро его лыжники будут получать визы, а билеты до Италии уже куплены. Сбор спортсменов пройдет в Монте‑Бондоне с 4 по 24 июля. Вместе с Бородавко в страну-хозяйку Олимпиады поедет и российский сервис. Это будет первый большой выезд российских лыжников за границу. Затем в Европе окажутся и остальные.
Никто в команде пока не раскисает и не теряет веру в лучшее. Тот же Коростелев за свой счет поехал в Австрию. Ясно, что вся команда точно не сможет посоревноваться в Италии, но кого-то допустят. Осталось дождаться официального заявления от МОК. И будем надеяться, что оно окажется положительным и план, где наши проводят сезон дома, не пригодится. Причем не только для лыжников, но и спортсменов из других видов, входящих в состав FIS.
Виктория Дмитриева