Русские лыжники не теряют надежду поехать на Олимпиаду-2026. Но запасной план у них все равно имеется

«У нас два календаря, как стартов, так и сборов, они учитывают оба сценария. В зависимости от того, как будет развиваться ситуация, даты стартов могут измениться, но сами старты, и Кубки России и чемпионат страны, в любом случае состоятся. Все будет зависеть от того, допустят нас на международные старты или нет, и если допустят, то в каком составе. Мы понимаем, что всю команду, восемь парней и восемь девушек, точно не допустят, потому что уже прослеживается тенденция в других международных федерациях приглашать по одному человеку на дистанцию. Вы видите, как это было в фигурном катании, когда допустили не тех, кто отберется ближе к зиме, а тех, кого желают видеть международные федерации. Не думаю, что МОК (Международный олимпийский комитет) пойдет по другому сценарию, если что-то радикально не изменится», — рассказала глава Федерации лыжных гонок России (ФЛГР) Елена Вяльбе «Спорт-Экспрессу».