Лыжница Йохауг ждет второго ребенка

МОСКВА, 29 июл — РИА Новости. Четырехкратная олимпийская чемпионка и 14-кратная чемпионка мира норвежская лыжница Тереза Йохауг объявила в соцсетях, что она ждет второго ребенка.
Во вторник 37-летняя Йохауг опубликовала в Instagram* (принадлежит Meta, деятельность которой запрещена в России как экстремистская) фотографию с округлившимся животом.
«Тяжелые интервалы и тяжелое дыхание, но это так здорово! Мы с нетерпением ждем пополнения в начале января», — написала Йохауг.
В феврале норвежская лыжница заявила, что не будет принимать участия в зимней Олимпиаде 2026 года в Италии, так как хочет еще детей. В апреле 2025 года стало известно, что Йохауг войдет в состав сборной Норвегии в следующем сезоне. Ранее она уже объявляла об уходе из спорта по окончании сезона‑2021/22, а в январе 2023 года сообщила о беременности. В мае того же года у нее родилась дочь. В августе 2024 года норвежка объявила о возобновлении карьеры, а в январе 2025-го Йохауг стала четырехкратной победительницей «Тур де Ски».
* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.