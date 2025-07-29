Лыжница Йохауг ждет второго ребенка

В феврале норвежская лыжница заявила, что не будет принимать участия в зимней Олимпиаде 2026 года в Италии, так как хочет еще детей. В апреле 2025 года стало известно, что Йохауг войдет в состав сборной Норвегии в следующем сезоне. Ранее она уже объявляла об уходе из спорта по окончании сезона‑2021/22, а в январе 2023 года сообщила о беременности. В мае того же года у нее родилась дочь. В августе 2024 года норвежка объявила о возобновлении карьеры, а в январе 2025-го Йохауг стала четырехкратной победительницей «Тур де Ски».