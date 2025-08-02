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«Пустозвон». Вяльбе ответила на критику решения провести лыжный чемпионат России на Сахалине

Президент Федерации лыжных гонок России (ФЛГР) Елена Вяльбе в беседе с корреспондентом Sport24 Петром Шатровым отреагировала на критику решения провести чемпионат России — 2026 на Сахалине.

Источник: Михаил Метцель/ТАСС

Ранее спортивный комментатор Дмитрий Губерниев назвал решение провести лыжный ЧР на Сахалине «дурацким», так как жителям европейской части России придется следить за гонками в прямом эфире глубокой ночью.

«Критика чемпионата России на Сахалине? Политика ФЛГР заключается в том, чтобы проводить чемпионат страны в тех регионах, которые строят новые лыжные центры. Иначе зачем они это делают, вкладывают деньги? Мы должны относиться к ним с понимаем. Центр в Южно-Сахалинске прекрасный, строился под нашим пристальным взглядом.

Согласна, что 8 часов — большая разница во времени, но ведь и Олимпиады и чемпионаты мира проходили не в пределах европейских часовых поясов. Никто ничего не говорил, все подстраивались и смотрели, когда их показывали. Мы этот вопрос обсуждали и сделаем все максимально удобным для европейской части России. Страна у нас большая, на это тоже нужно обращать внимание. Часть соревнований будет в записи, покажем ее на большую аудиторию.

Я настолько привыкла к диванным критикам, что уже не обращаю на них внимания. Наверное, не критикуют только того, кто ничего не делает. Уверена, 90% спортсменов, которые сейчас не очень хотят туда уехать, после соревнований скажут, что были не правы. Возможно, мы не получим то количество зрителей, которое было в Ижевске, но ведь и в Тюмени у нас не было публики, а разница с Москвой 2 часа. Мне кажется, все эти слова — пустозвон», — сказала Вяльбе.