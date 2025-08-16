Чемпион мира по горнолыжному спорту Урс Леманн возглавил FIS

МОСКВА, 16 авг — РИА Новости. Чемпион мира по горнолыжному спорту 1993 года швейцарец Урс Леманн назначен на должность генерального директора Международной федерации лыжного спорта и сноуборда (FIS), сообщается на сайте организации.
Отмечается, что 56-летний швейцарец стал первым генеральным директором в истории FIS. С 2021 по 2024 год он входил в состав совета организации.
«Укрепление нашего руководства в лице Урса является важным шагом на пути к созданию наилучших возможностей для решения основных задач, которые нам предстоит решить в ближайшие годы», — сказал президент FIS Йохан Элиаш.