Губерниев — о заявлении шведской лыжницы: «Обосрется от страха, если попробует это сказать Непряевой в лицо»

«Линн Сван не хочет соревноваться с русскими? Надо тогда ей себя чем-нибудь занять и отправиться в путешествие с Гретой Тунберг. Сван никто не спросит — будет соревноваться как миленькая.



Вот возьмем шведских лыжников, норвежских биатлонистов, например Самуэльссона. Сейчас “Матч ТВ” или Okko покупают права на соревнования по лыжам и биатлону за деньги. Шведская лыжница без русских получает призовые деньги. Таким образом, что она делает? Помогает Владимиру Путину! Спасибо ей большое! Ура!



Уровень лицемерия зашкаливает. То, что говорит Линн Сван — не имеет никакого значения. Когда нас допустят, хочешь — не соревнуйся. Никто не заметит. Но ты же будешь соревноваться, чего тогда просто так языком молоть? Какая это будет проблема? Если она не хочет соревноваться, хрен с ней. Сван просто не выйдет на дистанцию, и ей будет нечего есть, потому что она профессиональная спортсменка, и этим деньги зарабатывает.



Устраивать демарши… Они все только за глаза большие смельчаки. Мы это миллион раз проходили. Когда нужно будет в упор что-то сказать, она разве подойдет к Непряевой и скажет, что не будет с ней соревноваться? Сван обосрется от страха как только ее увидит. Поэтому чего на них внимания обращать? Меня не удивляют такие слова. Это же не все говорят, а отдельные люди. Не хочешь соревноваться с русскими — дурак всегда себя найдет в другом. Вот Грета Тунберг поплыла опять», — сказал Губерниев в беседе с корреспондентом Sport24 Борисом Королевым.