«Угрожали бойкотом Игр». Европейские страны, включая Норвегию и Швецию, уговорили голосовать против России

Cовет FIS на заседании, которое состоялось во вторник, проголосовал за недопуск спортсменов из России и Белоруссии в индивидуальном нейтральном статусе к квалификационным соревнованиям к Олимпиаде и Паралимпиаде в Милане и Кортина-д’Ампеццо.