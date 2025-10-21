Ричмонд
«Угрожали бойкотом Игр». Европейские страны, включая Норвегию и Швецию, уговорили голосовать против России

Несколько европейских стран, включая представителей Норвегии и Швеции, уговорили членов Международной федерации лыжного спорта и сноуборда (FIS) голосовать против допуска россиян на Олимпийские игры 2026 года.

Источник: РИА "Новости"

Cовет FIS на заседании, которое состоялось во вторник, проголосовал за недопуск спортсменов из России и Белоруссии в индивидуальном нейтральном статусе к квалификационным соревнованиям к Олимпиаде и Паралимпиаде в Милане и Кортина-д’Ампеццо.

«Утром в день заседания несколько стран, включая представителей Норвегии и Швеции, уговорили членов FIS голосовать против допуска российских спортсменов на Олимпиаду в Италии. Они угрожали бойкотом Игр», — рассказал источник ТАСС.

Представители России и Белоруссии отстранены от участия в соревнованиях под эгидой FIS с 2022 года.