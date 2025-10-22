ОКР и лыжные федерации подадут апелляции на решение FIS о недопуске россиян

«Считаем такие действия абсолютно неприемлемыми и не имеющими ничего общего с принципами и ценностями, которые заложены в Олимпийской хартии. Минспорт и Олимпийский комитет России во взаимодействии с нашими лыжными федерациями подготовят апелляционные жалобы на это решение Совета FIS.



Позиция России усилилась благодаря недавнему прецеденту — судебному решению по бобслею, признавшему дискриминационный характер отстранений. Апелляция будет подана в кратчайшие сроки», — заявил Дегтярев.