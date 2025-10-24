В Белоруссии не исключили подачу совместного с Россией иска в CAS на недопуск лыжников к Олимпийским играм

— Мне пока трудно ответить на этот вопрос. Мы решение узнали недавно, еще прошло слишком мало времени, чтобы принимать стратегические и глобальные решения. Во главе угла стоят интересы наших спортсменов, и для защиты законных прав наших членов мы будем использовать все доступные правовые механизмы, которые существуют. Нельзя исключать никакого сценария развития событий. Мы с нашими коллегами из Ассоциации лыжных видов спорта России проведем в самое ближайшее время необходимые консультации, выработаем какие-то решения, проконсультируемся с другими заинтересованными лицами. В данной ситуации мы примем взвешенное, здравое решение, каким путем мы будем двигаться. Нужно с холодной головой к этому подойти. Мы будем действовать исключительно в правовом русле, мы ничего не нарушали все четыре года, когда действует отстранение, — приводит слова Гребнева Odds.ru.