Роднина: скандинавы боятся конкуренции, россияне придут и отберут медали

Депутат Государственной думы РФ Ирина Роднина высказалась о решении Международной федерации лыжного спорта и сноуборда (FIS) продлить отстранение российских спортсменов.
"Вероятно, когда было обсуждение возвращения российских лыжников, большинство проголосовало против. Особенно скандинавские страны. Заявления о бойкоте? Им ничего больше не остаётся, как заставлять угрозами.
Конечно, они боятся конкуренции. Они три года везде плясали без нас, нахватали медалей, почувствовали себя героями. А тут наши придут и отберут. Этот олимпийский цикл (скандинавы) хотят завершить на такой ноте", — сказала Роднина Metaratings.ru.
21 октября Федерация лыжных гонок России (ФЛГР) сообщила, что совет FIS продлил отстранение российских атлетов.
Позднее в FIS подтвердили, что совет проголосовал против участия спортсменов из России и Белоруссии в квалификационных соревнованиях к зимним Олимпийским и Паралимпийским играм 2026 года в нейтральном статусе.
Российские спортсмены отстранены от участия в соревнованиях под эгидой FIS с 2022 года. Олимпиада‑2026 пройдёт с 6 по 22 февраля, а Паралимпиада с 6 по 15 марта. Соревнования состоятся в Милане и Кортина‑д’Ампеццо (Италия).