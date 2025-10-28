Ричмонд
Роднина: скандинавы боятся конкуренции, россияне придут и отберут медали

Источник: Metaratings.ru

Депутат Государственной думы РФ Ирина Роднина высказалась о решении Международной федерации лыжного спорта и сноуборда (FIS) продлить отстранение российских спортсменов.

"Вероятно, когда было обсуждение возвращения российских лыжников, большинство проголосовало против. Особенно скандинавские страны. Заявления о бойкоте? Им ничего больше не остаётся, как заставлять угрозами.

Конечно, они боятся конкуренции. Они три года везде плясали без нас, нахватали медалей, почувствовали себя героями. А тут наши придут и отберут. Этот олимпийский цикл (скандинавы) хотят завершить на такой ноте", — сказала Роднина Metaratings.ru.

21 октября Федерация лыжных гонок России (ФЛГР) сообщила, что совет FIS продлил отстранение российских атлетов.

Позднее в FIS подтвердили, что совет проголосовал против участия спортсменов из России и Белоруссии в квалификационных соревнованиях к зимним Олимпийским и Паралимпийским играм 2026 года в нейтральном статусе.

Российские спортсмены отстранены от участия в соревнованиях под эгидой FIS с 2022 года. Олимпиада‑2026 пройдёт с 6 по 22 февраля, а Паралимпиада с 6 по 15 марта. Соревнования состоятся в Милане и Кортина‑д’Ампеццо (Италия).