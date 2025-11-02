«Могло дойти до инвалидности». Российский лыжник, чья карьера чуть не оборвалась в феврале, уже побеждает

«Восстановление Горбунова после травмы проходит по плану, в некоторых моментах даже с опережением графика. Есть некие опасения, что мы форсируем события, но поскольку последствия пока не ощущаются, есть понимание, что все движется в правильном направлении. Дай бог, чтобы сейчас все пришло в нужное русло, и нагрузки, которые он получает и переваривает, дали свой результат, — объяснял “Матч ТВ” Перевозчиков. — Думаю, 90−95 процентов от запланированной работы может выполнять. Некоторые тренировки он в полном объеме выполняет, какие-то даже перевыполняет по сравнению с другими спортсменами. Тут нужно понимать, какую направленность тренировка несет — базовую или развивающую. И если говорить о базовых тренировках, он делает больше, потому что в определенное время был упущен момент, а ему эту работу все равно надо будет выполнить».