«Могло дойти до инвалидности». Российский лыжник, чья карьера чуть не оборвалась в феврале, уже побеждает

Официальный старт лыжного сезона все ближе. Спортсмены уже не только проводят первые тренировки на снегу, но и соревнуются. В Якутии состоялся традиционный Кубок Селигдара, на котором главным героем стал 26-летний Иван Горбунов. Он завоевал золото в классическом спринте и серебро в коньковой разделке на 10 километров. Хотя еще в феврале Горбунов не только мог закончить карьеру, но и остаться инвалидом.
Еще миллиметр — и был бы чистый лист
Когда в прошлом сезоне Александр Большунов никак не мог найти свою форму, на его лыжный трон в России наметилось три основных претендента: Савелий Коростелев, Сергей Ардашев и Иван Горбунов. На старте лидерство в общем зачете Кубка страны захватил Горбунов. Желтую майку он удерживал за счет высоких стабильных результатов, когда у соперников в отдельных гонках случались провалы.
Однако в этой борьбе Иван себя загнал. Во время подготовки к чемпионату России на сборе в Цахкадзоре лыжник получил тяжелую травму позвоночника.
«Могло дойти до инвалидности. Еще миллиметр, и все могло бы закончиться. Чистый лист бы был. Я всегда буду идти до конца. На высокой скорости из-под меня ушли лыжи. Я в полете думал, что же сделать. И понимаю, что не могу из-за лыж сгруппироваться, чтобы полегче упасть. Ко мне подбежали, я сразу сказал, что, скорее всего, сломал позвоночник», — делился Горбунов с «Матч ТВ».
Наставник группы, в которой тренируется Иван, Олег Перевозчиков рассказал «Матчу» жуткие подробности произошедшего. «Трагедия, по-другому не назовешь, для него даже не как спортсмена, а как человека. В первую очередь хотелось бы, чтобы с позвоночником все было нормально. Пока мы его пытались достать из сугроба, в который он упал, потом ждали снегоход, он говорил: “У меня руки ничего не чувствуют”. Привезли его в гостиницу, положили горизонтально, пытались проверить его конечности на чувствительность. Он начал пальцами шевелить. Это нас немножко успокоило. Быстро скорая помощь приехала и увезла его в клинику».
Сам Горбунов отнесся к трагедии философски — значит, пауза была необходимо, ведь он слишком много тренировался. С такой позицией согласен и Перевозчиков: «Я всегда пытаюсь донести до спортсменов: вот если звоночек какой-то прозвенел, то организм вам сам дает сигнал, что надо тормознуть, надо отдохнуть, надо сделать паузу. Если мы к этому не прислушиваемся, то бывают последствия и более плачевные. Это же нагрузка не только физическая, но и психологическая. Иногда психологическая нагрузка дается тяжелее физической. Я думаю, это напряжение, которое сочетается с хорошими стартами. Переживания, радость, переваривание этой нагрузки — это вкупе создает напряжение, от которого тоже надо отдохнуть».
Быстрое восстановление
Естественно, о концовке сезона в такой ситуации можно было забыть, но Иван достаточно быстро стал возвращаться в строй. В июле он поехал в составе своей группы на сбор в белорусские Раубичи.
«Восстановление Горбунова после травмы проходит по плану, в некоторых моментах даже с опережением графика. Есть некие опасения, что мы форсируем события, но поскольку последствия пока не ощущаются, есть понимание, что все движется в правильном направлении. Дай бог, чтобы сейчас все пришло в нужное русло, и нагрузки, которые он получает и переваривает, дали свой результат, — объяснял “Матч ТВ” Перевозчиков. — Думаю, 90−95 процентов от запланированной работы может выполнять. Некоторые тренировки он в полном объеме выполняет, какие-то даже перевыполняет по сравнению с другими спортсменами. Тут нужно понимать, какую направленность тренировка несет — базовую или развивающую. И если говорить о базовых тренировках, он делает больше, потому что в определенное время был упущен момент, а ему эту работу все равно надо будет выполнить».
В сентябре Иван уже поехал на лыжероллерный чемпионат России в Малиновку. На нем спортсмен выступил в двух гонках из четырех и оба раза оказался в топ-10 итогового протокола. Сначала занял 9-е место в коньковой разделке на 15 километров, уступив победителю Сергею Ардашеву 56 секунд. А в спринте Горбунов добрался до финала, где стал пятым.
И вот есть первые медали после возвращения. Да, в Кубке Селигдара на Алдане не было Большунова (хотя в обеих гонках на сентябрьском ЧР Иван обходил Александра) и других лыжников группы Бородавко. Как и не участвовала другая сильная группа Егора Сорина с Коростелевым и Ардашевым, которые сейчас находятся на сборе в Италии. Тем не менее для Горбунова золото и серебро после такой травмы в компании крепких Ильи Семикова, Сергея Забалуева и биатлонистов, которые на подобных гонках в октябре — ноябре любят забирать у лыжников медали, — это важное достижение. Кстати, с таким же набором наград Кубок Селигдара завершила жена Ивана — Лидия Горбунова.
Однако пока о полноценном возвращении Горбунова все же говорить рано. Главная проверка его ждет в конце месяца на первом этапе Кубка России в Кировске. Соревнования пройдут с 27 по 30 ноября. В программе у мужчин разделки на 15 километров обоими стилями и коньковый спринт.
Михаил Кузнецов