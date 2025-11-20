Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Первая лига
Чемпионат мира
Сборные
Зарубежный
Хоккей
КХЛ
НХЛ
ММА
Бокс
Теннис
Формула-1
Ставки
Рейтинг букмекеров
Фигурное катание
Другие
Авто/мото
Игровые
Плавание
Прочие
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Лыжи. «Хибинская гонка». Терентьева, Непряева, Сорина, Пантрина, Пеклецова, Фалеева выступят в классической «разделке» на 5 км

20 ноября в Кировске пройдет женская классическая гонка с раздельным стартом на 5 км.

Лыжные гонки.

Всероссийские соревнования «Хибинская гонка».

Кировск.

5 км, раздельный старт, классический стиль.

Женщины.

Начало — 11:00 по московскому времени.

Старт-лист.

16. Екатерина Кипяткова.

19. Ольга Царева.

20. Анна Мачехина (Беларусь).

21. Милена Габушева.

27. Виктория Лукашова.

28. Екатерина Мегедь.

29. Екатерина Булычева.

32. Анастасия Власова.

33. Руслана Дьякова.

34. Светлана Заборская.

35. Христина Мацокина.

36. Екатерина Евтягина.

37. Алеся Рушенцева.

38. Олеся Ляшенко.

39. Александра Кононова.

40. Анна Королева (Беларусь).

41. Карина Гончарова.

42. Алена Баранова.

43. Алиса Жамбалова.

45. Анастасия Фалеева.

46. Екатерина Шибекина.

47. Ольга Сергеева.

48. Арина Кусургашева.

49. Дарья Канева.

50. Елизавета Пантрина.

51. Екатерина Никитина.

52. Елизавета Маслакова.

53. Татьяна Сорина.

54. Лидия Горбунова.

55. Евгения Крупицкая.

56. Дарья Непряева.

57. Арина Каличева.

58. Алина Пеклецова.

59. Екатерина Смирнова.

60. Наталья Терентьева.

Полный старт-лист — на сайте ФЛГР.