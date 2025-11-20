Лыжи. «Хибинская гонка». Терентьева, Непряева, Сорина, Пантрина, Пеклецова, Фалеева выступят в классической «разделке» на 5 км

Лыжные гонки.
Всероссийские соревнования «Хибинская гонка».
Кировск.
5 км, раздельный старт, классический стиль.
Женщины.
Начало — 11:00 по московскому времени.
Старт-лист.
16. Екатерина Кипяткова.
19. Ольга Царева.
20. Анна Мачехина (Беларусь).
21. Милена Габушева.
27. Виктория Лукашова.
28. Екатерина Мегедь.
29. Екатерина Булычева.
32. Анастасия Власова.
33. Руслана Дьякова.
34. Светлана Заборская.
35. Христина Мацокина.
36. Екатерина Евтягина.
37. Алеся Рушенцева.
38. Олеся Ляшенко.
39. Александра Кононова.
40. Анна Королева (Беларусь).
41. Карина Гончарова.
42. Алена Баранова.
43. Алиса Жамбалова.
45. Анастасия Фалеева.
46. Екатерина Шибекина.
47. Ольга Сергеева.
48. Арина Кусургашева.
49. Дарья Канева.
50. Елизавета Пантрина.
51. Екатерина Никитина.
52. Елизавета Маслакова.
53. Татьяна Сорина.
54. Лидия Горбунова.
55. Евгения Крупицкая.
56. Дарья Непряева.
57. Арина Каличева.
58. Алина Пеклецова.
59. Екатерина Смирнова.
60. Наталья Терентьева.
Полный старт-лист — на сайте ФЛГР.