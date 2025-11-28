Ричмонд
Норвежский лыжник Нюэнгет выиграл первую гонку нового сезона Кубка мира

Второе место в гонке на 10 км классическим стилем занял пятикратный олимпийский чемпион Йоханнес Клебо, уступив победителю 2,1 секунды.

Источник: Getty Images

Норвежский лыжник Мартин Нюэнгет стал победителем первой гонки нового сезона Кубка мира, который стартовал в финском городе Рука.

Чемпион мира 2025 года в эстафете стал лучшим в гонке на 10 км классическим стилем с результатом 22 минуты 30,8 секунды.

Второе место занял пятикратный олимпийский чемпион норвежец Йоханнес Клебо (отставание 2,1 секунды), третьим стал австриец Мика Фермойлен (+4,2).

Ранее в пятницу гонку на 10 км классическим стилем у женщин выиграла шведка Фрида Карлссон.

Этап в Руке продолжится в субботу личными спринтами.

Российские и белорусские лыжники с 2022 года отстранены от участия в соревнованиях под эгидой международной федерации (FIS).