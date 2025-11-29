Лыжи. Кубок мира. Сундлинг, Шистад, Далквист, Рибом, Диггинс, Лотта Венг, Нисканен, Пярмякоски выступят в квалификации классического спринта

Кубок мира по лыжным гонкам-2025/26.
1-й этап.
Рука, Финляндия.
Женщины.
Спринт, классический стиль.
Начало квалификации — 10:55, финала — 13:25 по московскому времени, прямая трансляция — на Okko.
Старт-лист.
1. Эмма Рибом (Швеция).
2. Аня Вебер (Швейцария).
3. Николь Монсорно (Италия).
4. Джулия Керн (США).
5. Моа Илар (Швеция).
6. Матильде Мирвол (Норвегия).
7. Джина дель Рио (Андорра).
8. Йоханна Хагстрем (Швеция).
9. Катерина Ганц (Италия).
10. Надин Фендрих (Швейцария).
11. Йоханна Матинтало (Финляндия).
12. Джесси Диггинс (США).
13. Алина Майер (Швейцария).
14. Йонна Сундлинг (Швеция).
15. Лена Кентен (Франция).
16. Ане Стенсет (Норвегия).
17. Софи Крель (Германия).
18. Ясми Йоэнсуу (Финляндия).
19. Криста Пярмякоски (Финляндия).
20. Лаура Гиммлер (Германия).
21. Аманда Саари (Финляндия).
22. Лотта Венг (Норвегия).
23. Кертту Нисканен (Финляндия).
24. Кристине Ставос Шистад (Норвегия).
25. Ясмин Кахара (Финляндия).
26. Катержина Янатова (Чехия).
27. Моа Лундгрен (Швеция).
28. Колетта Ридзек (Германия).
29. Федерика Кассоль (Италия).
30. Майя Далквист (Швеция)…
33. Катри Люлюнперя (Финляндия)…
36. Рози Бреннан (США)…
38. Хедда Баккему (Норвегия)…
44. Анне Кюлленен (Финляндия)…
47. Хелен Хоффман (Германия)…
52. Тириль Венг (Норвегия).
Полный старт-лист — на сайте FIS.
Расписание первого этапа Кубка мира по лыжным гонкам в Руке.