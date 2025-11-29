«И это гордость страны?» Коростелев раскритиковал Большунова за нападение

Большунов в субботу занял последнее место в своем полуфинальном забеге. На заключительном повороте он уперся лыжей в Бакурова и потерял равновесие. После заезда он подъехал к сопернику и грубо толкнул оппонента в спину, после чего тот упал вместе с бортиком. Официальные лица вмешались в конфликт. После стычки Бакуров захромал и удалился с трассы, держась за ногу.