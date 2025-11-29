Ричмонд
«И это гордость страны?» Коростелев раскритиковал Большунова за нападение

Коростелев раскритиковал Большунова за нападение на Бакурова на этапе КР.

Источник: РИА "Новости"

МОСКВА, 29 ноя — РИА Новости. Лыжник Савелий Коростелев в соцсетях раскритиковал трехкратного олимпийского чемпиона Александра Большунова за нападение на Александра Бакурова после полуфинального заезда в спринтерской гонке на этапе Кубка России в Кировске (Мурманская область).

Большунов в субботу занял последнее место в своем полуфинальном забеге. На заключительном повороте он уперся лыжей в Бакурова и потерял равновесие. После заезда он подъехал к сопернику и грубо толкнул оппонента в спину, после чего тот упал вместе с бортиком. Официальные лица вмешались в конфликт. После стычки Бакуров захромал и удалился с трассы, держась за ногу.

«И вот это гордость страны?» — написал Коростелев в своем Telegram-канале, приложив видеозапись инцидента.