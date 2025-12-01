Елена Вяльбе: «Поведение Большунова неприемлемо, тем более что гонка к тому моменту уже завершилась. Для меня это непонятно»

Лыжники Александр Большунов и Александр Бакуров столкнулись во время полуфинала конькового спринта на Кубке России в Кировске. У Бакурова сломалась палка, а Большунов упал и в итоге финишировал в забеге последним.
После финиша Большунов толкнул Бакурова, который стоял, облокотившись на ограждение. Бакуров, хромая, покинул место конфликта. Позже стало известно, что у него сильный ушиб мягких тканей.
"Конечно, мне хотелось бы, чтобы больше обсуждались спортивные моменты, а не конфликты. А так, наш вид спорта не подразумевает каких-то силовых моментов.
Поведение Александра неприемлемо, тем более что гонка к тому моменту уже завершилась. Для меня это непонятно", — рассказала Вяльбе.
