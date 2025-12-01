Ричмонд
Крянин об инциденте с Большуновым: «ФЛГР рассмотрит предложение ужесточить наказание за такие нарушения»

Член президиума Федерации лыжных гонок России (ФЛГР) Сергей Крянин заявил, что в организации изучат возможность ужесточить наказание за нарушения, аналогичные тому, которое допустил Александр Большунов.

Источник: Спортс"

В полуфинале спринта на Кубке России в Кировске Большунов столкнулся с Александром Бакуровым, вследствие чего упал и финишировал последним. После гонки он подошел к Бакурову, который стоял, облокотившись на ограждение, и толкнул его в спину.

Бакуров упал и получил сильный ушиб мягких тканей, из-за чего будет вынужден пропустить следующий этап Кубка России в Тюмени. Большунов же был дисквалифицирован на один старт.

"Есть разные мнения. Мы должны выработать одно. Наказание уже вынесено. Жюри выносит его согласно правилам соревнований. А мы сейчас будем обсуждать немножко другой вопрос — что с этим делать.

Есть предложение, чтобы ужесточить наказание в этих правилах. Может, пришло время за такие нарушения давать более жесткий штраф. Но мы президиум, а не карающий орган.

Что сделано — уже сделано. Большунов виноват. Наказание вынесено — дисквалификация в конкретной гонке, обученные судьи это делают. А мы будем обсуждать немного другое. Мы должны рассмотреть предложение, чтобы ужесточить наказание за такое нарушение. Наши специалисты должны сказать, какое наказание будет наиболее целесообразным", — сказал Крянин.

Почему Большунова не отстранили, хотя он травмировал соперника?