Крянин об инциденте с Большуновым: «ФЛГР рассмотрит предложение ужесточить наказание за такие нарушения»

Что сделано — уже сделано. Большунов виноват. Наказание вынесено — дисквалификация в конкретной гонке, обученные судьи это делают. А мы будем обсуждать немного другое. Мы должны рассмотреть предложение, чтобы ужесточить наказание за такое нарушение. Наши специалисты должны сказать, какое наказание будет наиболее целесообразным", — сказал Крянин.