Коростелев об извинениях Большунова: «Лучше никак, чем так»

Действующий обладатель Кубка России лыжник Коростелев отреагировал на извинения Большунова за инцидент с Бакуровым на Кубке России.

Источник: РИА "Новости"

Действующий обладатель Кубка России лыжник Савелий Коростелев отреагировал на извинения трехкратного олимпийского чемпиона Александра Большунова за инцидент с Александром Бакуровым на Кубке России.

«Честно, лучше никак, чем так», — написал Коростелев на своей странице в социальных сетях.

Конфликт между Большуновым и Бакуровым произошел 29 ноября в полуфинале спринта на первом этапе Кубка России в Кировске. Большунов занял последнее место в своем полуфинальном забеге. На заключительном повороте он упал в борьбе с Бакуровым. После финиша Большунов подъехал к сопернику, который стоял облокотившись на рекламный баннер, и грубо толкнул его в спину, отчего тот упал. Позднее Бакуров покинул трассу, держась за ногу.

Позднее глава Федерации лыжных гонок России (ФЛГР) Елена Вяльбе заявила, что 2 декабря состоится экстренное заседание президиума ФЛГР, где будет рассмотрен инцидент.