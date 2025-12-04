Лыжница Непряева считает, что Терентьева сможет вернуться на высокий уровень

МОСКВА, 4 декабря. /ТАСС/. Олимпийская чемпионка по лыжным гонкам Наталья Терентьева сможет вернуться на высокий уровень после рождения ребенка. Такое мнение ТАСС высказала сестра Терентьевой лыжница Дарья Непряева.
Терентьева пропускает сезон из-за беременности.
«Конечно, когда мы узнали о беременности, мы очень обрадовались, — сказала Непряева. — Я думаю, что она сможет вернуться на высокий уровень. Она очень сильная, если она захочет, то все получится».
Терентьевой 30 лет, в ее активе также одна серебряная и две бронзовые медали Олимпийских игр, серебро и две бронзовые награды чемпионатов мира. В сезоне-2021/22 она выиграла общий зачет Кубка мира и стала первой российской победительницей престижной многодневки «Тур де ски».