«Будем пробовать». Бакуров анонсировал возвращение в строй после скандала с Большуновым

Александр Бакуров оправился от травмы, нанесенной ему Александром Большуновым. Лыжник вернется к соревнованиям совсем скоро — об этом он сообщил в своем Telegram-канале.
Снова в строю
Возвращение Бакурова должно состояться уже в эти выходные — 22-летний спортсмен планирует выйти на мужской масс-старт на этапе Кубка России в Тюмени. «7 декабря. Будем пробовать», — написал Александр.
Также информацию подтвердил главный тренер сборной России Егор Сорин. По его словам, Бакурова заявят на гонку — а вот побежит он или нет, станет известно по факту. «Состояние у Бакурова нормальное. Мы в любом случае будем заявлять его на воскресную гонку 7 декабря, масс-старт классикой. Заявлять мы его точно будем… А уже побежит ли Бакуров или нет в этот день, мы примем решение утром в воскресенье перед стартом», — цитирует Сорина портал «ВсеПроСпорт».
Напомним, Бакуров получил травму 29 ноября, когда после финиша в полуфинале спринта на первом этапе Кубка России в Кировске его толкнул Большунов. Пострадавший в этот момент стоял, облокотившись на рекламный баннер, и упал, сильно повредив ногу. Сам 28-летний спортсмен объяснил агрессию эмоциями из-за поведения Бакурова на трассе.
Позднее Федерация лыжных гонок России отстранила Большунова до выздоровления Бакурова. Таким образом, дисквалификация завершится 7 декабря — это также подтвердил Сорин.
Гигантский скандал
Поступок Большунова раскритиковали по всему миру. В России высказались десятки деятелей: от президента ФЛГР Елены Вяльбе до комментатора Дмитрия Губерниева.
В Европе Александра тоже осудили. Так, австрийский лыжник Мика Фермойлен, который только в октябре радовался личному знакомству с Большуновым, заявил, что теперь у того уменьшится количество европейских фанатов. «Сейчас у нас много говорят об этом инциденте. Все придерживаются той же позиции, что и я. Думаю, этот поступок точно убавит количество поклонников Александра в европейских странах. Помимо этого, мне очень жаль Александра Бакурова, потому что он получил травму. Желаю ему скорейшего выздоровления», — заявил Фермойлен в интервью Sport24.
Мика посоветовал Большунову впредь быть сдержанее. «Лыжи — это про уважение себя и соперника, после финиша борьба заканчивается. Большунов — профессионал, который должен был пожать Бакурову руку и поговорить, если хотел обсудить спорный эпизод», — добавил Фермойлен.
Сам Большунов уже извинился за инцидент. «Хотелось обратиться по ситуации, кто неравнодушен и не согласен. Я сожалею о произошедшем инциденте на финише этапа Кубка России по лыжам и считаю, что поступил неправильно, толкнув соперника плечом. В будущем такого поведения вы от меня не увидите, и я надеюсь, что это послужит примером для подрастающего поколения, как не нужно поступать и делать после финиша», — сказал Александр в видеообращении, опубликованном в его Telegram-канале.
Посмотрим, состоится ли примирение Большунова и Бакурова. И сможет ли вообще последний вернуться на трассу в ближайшее время.
Егор Сергеев