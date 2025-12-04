«Будем пробовать». Бакуров анонсировал возвращение в строй после скандала с Большуновым

Сам Большунов уже извинился за инцидент. «Хотелось обратиться по ситуации, кто неравнодушен и не согласен. Я сожалею о произошедшем инциденте на финише этапа Кубка России по лыжам и считаю, что поступил неправильно, толкнув соперника плечом. В будущем такого поведения вы от меня не увидите, и я надеюсь, что это послужит примером для подрастающего поколения, как не нужно поступать и делать после финиша», — сказал Александр в видеообращении, опубликованном в его Telegram-канале.