Лыжи. Кубок мира. Карлссон, Андерссон, Диггинс, Сундлинг, Венг, Илар выступят в скиатлоне

Кубок мира по лыжным гонкам-2025/26.
2-й этап.
Тронхейм, Норвегия.
Женщины.
Скиатлон.
Начало — 15:00 по московскому времени, прямая трансляция — Okko.
Старт-лист.
1. Джесси Диггинс (США).
2. Фрида Карлссон (Швеция).
3. Хайди Венг (Норвегия).
4. Эбба Андрессон (Швеция).
5. Моа Илар (Швеция).
6. Каролине Симпсон-Ларсен (Норвегия).
7. Кристин Фоснес (Норвегия).
8. Пиа Финк (Германия).
9. Криста Пярмякоски (Финляндия).
10. Йонна Сундлинг (Швеция).
11. Надя Келин (Швейцария).
12. Юлие Дривенес (Норвегия).
13. Катерина Зауэрбрай (Германия).
14. Хелен Хоффманн (Германия).
15. Тереза Штадлобер (Австрия).
16. Астрид Ойре Шлинн (Норвегия).
17. Кертту Нисканен (Финляндия).
18. Дельфин Клодель (Франция).
19. Нура Саннесс (Норвегия).
20. Катержина Янатова (Чехия).
21. Катарина Хенниг (Германия).
23. Эмма Рибом (Швеция).
27. Анне Кьерсти Калво (Норвегия).
Расписание второго этапа Кубка мира по лыжным гонкам в Тронхейме.