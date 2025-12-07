Ричмонд
Сергей Устюгов: «На международные старты надо отправлять молодежь. Мы были там, а они нет, надо дать им шанс»

Олимпийский чемпион Сергей Устюгов считает, что на международные старты должные ехать молодые российские лыжники.

Источник: Спортс"

— Хочу почувствовать снова адреналин, выигрывать, быть лучшим. Я втягиваюсь, ищу мотивацию на соревнованиях. Сейчас обгоняли меня, а я ничего не почувствовал. Вопросы есть: зачем, почему.

Смотрел старты в Кировске, но бежать не хотелось, хотелось смотреть на молодых спортсменов. Думал, что я так, как они, не смогу бороться. Атмосфера на турнирах классная. Можно подготовиться, чтобы попасть в топ‑10.

— Что дальше?

— Не знаю. Сам себе задаю такой вопрос много лет. Хочется ничего не делать и зарабатывать. Но так же не получится.

— Комментатором не хочешь?

— Прикольно. Но смотря какая зарплата. Классная тема!

— Ты подаешь заявку на нейтральный статус…

— Давай не будем касаться этой темы. Молодежь, которая «вкус крови» еще не чувствовала, надо отправлять туда (на международные старты). Да, хочется всем, мне тоже. Но мы были там, а они нет. Надо дать им шанс. Они будут грызться. Они и тут готовы рвать и метать.

Должна ехать молодежь. Может, меня и не поддержат мои коллеги, но у меня такое мнение, — сказал Устюгов.