Крамер о Коростелеве на Кубке мира в Давосе: «Давление огромное. Надеюсь, он сможет показать все, на что способен»

— Почему? Потому что сейчас он здесь один, и я знаю его давно. И раз принято решение, что ему разрешено стартовать, мое личное мнение — это хорошо. Пока у него никого нет, мы помогаем ему. Почему бы и нет — он один, и мы немного содействуем. Пока сервисмена здесь нет, мы помогаем ему на тренировках.
— Как вы думаете, как Савелий выступит?
— Все знают, что он молодой и сильный. Он уже несколько раз обыгрывал Большунова, и, кажется, он действительно силен. Но что он сможет показать здесь, я правда не знаю. Ведь, конечно, давление огромное — все смотрят на него: журналисты, все его отслеживают. И в России от него с надеждой ждут хорошего результата. Я надеюсь, он сможет показать все, на что способен, — сказал Крамер.
Сервисмен Евгений Уфтиков, ранее получивший нейтральный статус, должен был прилететь в Давос в пятницу вечером.