Анастасия Таталина: «Последние 3,5 года я тренировалась, все делала за свой счет и за счет поддержки близких. Верила, что однажды смогу вернуться на мировую арену»

— Возможно, вы прочитали в других интервью, что я обращалась в ОКР и в Министерство спорта. Говорила, что я готова выступать, у меня есть программа мирового уровня, просила включить меня в списки. К сожалению, получила отказ. Мне сказали, что меня нет в составе сборной. На этом наш диалог закончился.