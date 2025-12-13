Анастасия Таталина: «В моем лексиконе нет слова “страшно”, я всегда уверена в себе, и все внимание на моей цели. А цель моя — олимпийское золото»

Российская спортсменка ранее получила нейтральный статус для участия в международных соревнованиях.
— Последние большие соревнования у вас были почти два года назад. Не просел ли за это время уровень? Остались ли вы конкурентоспособной?
— Я знаю, какие трюки мне нужны для достижения целей. Конечно, глядя на мировой уровень, можно подвинуть эту планку. Но я стараюсь фокусироваться на себе и улучшать себя. У меня есть идеальная программа в голове, которую хочу исполнить, и над ней работаю.
— Как оцените свои шансы попадания на Олимпиаду-2026?
— Я считаю, что все возможно. Сейчас осталось две-три недели, чтобы подготовиться к этапам Кубка мира по слоупстайлу. Приложу все усилия и буду стремиться, чтобы все реализовалось, чтобы получить достаточное количество очков для квалификации. Думаю, у меня большие шансы это сделать. В биг-эйре, к сожалению, отобраться не успеваю, так как заключительный квалификационный этап начинается сегодня в США, а телепорты еще не придумали. Поэтому остаются два этапа в слоупстайле в январе — в США и Швейцарии.
— Что нужно сделать на январских этапах, чтобы отобраться на Олимпиаду?
— Попасть в топ-4 на обоих этапах.
— Это гарантированно принесет лицензию?
— Да, тогда я прохожу. В противном случае может не хватить очков для попадания в топ-30, которые едут на Олимпиаду. Квалификация началась в прошлом сезоне, но мы не были допущены. У меня остаются два этапа в январе.
— И нет права на ошибку?
— Получается, так.
— Не страшно? Готовы ли морально к худшему сценарию?
— В моем лексиконе нет слова «страшно». Я всегда уверена в себе, и все внимание на моей цели. А цель моя — олимпийское золото. Я на самом деле очень жду возвращения в мировой спорт. Думаю, что с программой, которую я готовлю, у меня есть шансы пройти отбор. Да, это непросто. Но я к этому готовлюсь. Когда я еду на соревнования, то у меня нет задачи попасть в топ-20. Я всегда хочу быть первой. Этот настрой мне помогает в том числе психологически, — сказала Таталина.